Continúa la búsqueda de tres tripulantes de una neumática que cayeron al mar en Cádiz

Salvamento Marítimo continúa este sábado la búsqueda de los tres tripulantes que cayeron al mar el pasado jueves desde una embarcación neumática a tres millas del Castillo de San Sebastián de Cádiz, en unas tareas que se están viendo dificultadas por las malas condiciones meteorológicas, han informado fuentes de este organismo.

Salvamento Marítimo inició la búsqueda sobre las 22.00 horas del pasado jueves cuando fue alertada de que una neumática había volcado.

La embarcación había llegado y quedado varada a la playa de la Victoria de la capital gaditana, a la que también logró llegar uno de sus cuatro tripulantes.

Pero tres de ellos no han sido aún localizados.

La embarcación 'Salvamar Suhail" emprendió su búsqueda, a la que también se incorporó el viernes un helicóptero, sin resultados.

Las malas condiciones meteorológicas y la mala visibilidad dificultan la búsqueda también hoy, cuando se ha retomado en los momentos en los que la lluvia permite salir al mar a los medios de Salvamento Marítimo.