Asaltan a un conductor herido en Almería y luego lo extorsionan

La Guardia Civil ha detenido en El Ejido (Almería) a dos personas que robaron dinero y un teléfono móvil a un conductor accidentado en el paraje de Cuatro Vientos y posteriormente intentaron extorsionarlo exigiéndole 500 euros a cambio de devolverle sus pertenencias. Según ha informado este domingo el instituto armado, los arrestados se aproximaron al vehículo siniestrado aparentando prestar ayuda al conductor, pero aprovecharon su estado de vulnerabilidad para sustraerle el efectivo y un móvil de última generación.

Horas después, contactaron con la víctima por teléfono y le reclamaron el pago de 500 euros, amenazándolo y fijando un lugar concreto para la entrega del dinero. La víctima interpuso denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, lo que permitió organizar un dispositivo discreto que concluyó con la detención de los sospechosos en el punto convenido y la recuperación de los efectos sustraídos.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido como presuntos autores de los delitos de hurto y extorsión.