Así se ve Andalucía a través de Minecraft

"Andalucía no deja de sorprender, ¡ahora también en #Minecraft y el mundo gamer! La primera edición del #AndalusianCrushQuest ha sido un éxito, con

@illojuan como vencedor y 608.857 espectadores únicos en @TwitchES. ¡Vive la experiencia!". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció en X la experiencia inmersiva.

El famoso juego de bloques permite explorar los rincones más emblemáticos de la comunidad. El videojuego recorre las calles de la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y la Giralda "Este proyecto innovador te ofrece la oportunidad de aprender sobre la historia y cultura andaluza mientras te diviertes construyendo y explorando", señala la Junta de Andalucía.

Estas son las reglas para acceder:

Sigue estos pasos para ver el mapa:

-Descargar e instalar Minecraft Java: https://www.minecraft.net/en-us/download

-Para ver todos los gráficos personalizados y el arte, descargar e instalar modrinth: https://modrinth.com/app

-Descargar e instalar este pack de modrinth creado por fans que habilitará todos los gráficos y shaders para ver el mundo en todo su esplendor.

-La IP del servidor está incluida dentro del modpack, así que por favor úsala para acceder al servidor.

-El evento estará en línea hasta el lunes 30 de septiembre.

Reglas del Servidor:

No Hackear o Hacer Trampas: El uso de hacks, trampas, exploits o cualquier software de terceros que dé una ventaja injusta está estrictamente prohibido.

No Decir Groserías o Usar Lenguaje Soez: Por favor, mantén un ambiente amigable evitando cualquier palabrota, lenguaje inapropiado o contenido ofensivo.

Respeta a Todos los Jugadores: Trata a todos los jugadores con respeto. No se tolera el acoso, la intimidación o la discriminación de ningún tipo.

No Griefing ni Robo: No destruyas, alteres o robes las construcciones, objetos o propiedades de otros jugadores sin permiso.

No Spam ni Publicidad: No está permitido el spam de mensajes o enlaces ni la promoción de otros servidores o contenido.

Sigue las Instrucciones del Personal: El personal del servidor y los moderadores están aquí para garantizar un ambiente divertido y seguro para todos. Por favor, respeta sus decisiones e instrucciones.

Mantén el Chat Limpio: Mantén las discusiones apropiadas para todas las edades y libres de temas sensibles como política, religión o cualquier cosa que pueda llevar a disputas.

Observaciones: Este evento es un proyecto creado por fans y no está afiliado, respaldado ni patrocinado por Mojang Studios o Microsoft. No pretendemos representar a Minecraft o a sus socios oficiales en ninguna capacidad. Todas las marcas comerciales y derechos de autor de Minecraft pertenecen a sus respectivos propietarios. Además, no reclamamos ninguna propiedad sobre los mods utilizados en el modpack o aquellos alojados en Modrinth. Este evento se crea de acuerdo con el EULA de Minecraft y las pautas de uso para celebrar el juego y su comunidad.