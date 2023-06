La Audiencia insiste a la forense en que detalle la situación de Griñán para la decisión sobre la entrada en prisión

Se acaba de conceder el tercer grado por motivos de salud al ex consejero Viera y el ingreso en prisión del ex presidente Griñán sigue pendiente de informes. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en una providencia a la que accedió LA RAZÓN, insiste a la forense en que envíe un informe sobre aspectos concretos y no uno nuevo, de modo que no se dilate la decisión.

"Dada cuenta por recibido el escrito de la médico forense solicitando nueva documentación médica de la última revisión por el servicio de oncología y, en su caso, informe de urología relativa al penado José Antonio Griñán Martínez, líbrese nuevo oficio al IML para que por el médico forense se emita el informe que le fue solicitado por providencia de 31 de mayo de 2023, que tenía por objeto no efectuar un nuevo informe sino concretar algunos extremos del informe de fecha 24 de mayo de 2023, a fin de resolver sobre la suspensión de la pena vía artículo 80.4 del C.P. en el momento actual, sin que proceda solicitar la documentación médica de cada una de las revisiones que se realicen al penado, pues dada la enfermedad que padece y las continuas revisiones a las que será sometido, ello impedirá a la Sala resolver sobre la suspensión de la pena, que ya fue aplazada hasta que concluyeran las sesiones de radioterapia", dice la providencia.

Contra la resolución cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.