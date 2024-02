Barbate explota: «Esto solo lo pueden hacer unos canallas»

Rabia, impotencia y un profundo sentimiento de acompañamiento y solidaridad con la Guardia Civil y, muy en especial, con las familias de los agentes fallecidos y heridos marcaron la concentración que, por iniciativa del Ayuntamiento de Barbate, tuvo lugar en la plaza de la Inmaculada. Como era de esperar tras el espeluznante suceso de la noche del viernes en las inmediaciones del puerto, cientos de barbateños y vecinos de localidades del entorno no dudaron en echarse a la calle para, sin fisuras y con toda rotundidad, condenar un hecho doblemente trágico, ya que a la repulsa por el presunto asesinato de los guardias civiles se unió la indignación por los «vítores» que desde tierra lanzaron los individuos que presenciaron y grabaron las embestidas de las narcolanchas contra la embarcación de la Guardia Civil.

«Esto solo lo pueden hacer unos canallas y unos mal nacidos. Es algo intolerable, imperdonable, de cobardes. Solo espero que caiga todo el peso de la ley sobre esos asesinos y también sobre quienes, faltos de toda humanidad, jalearon desde tierra la cruel acción de los narcos», señalaba Juana, una de las muchas barbateñas que no dudaron en echarse a la calle para decir «¡basta ya!» bajo el lema de «Barbate no se rinde».

«Que no se equivoque nadie. Barbate no es lo que se vivió en el puerto, ni mucho menos», apuntaba con vehemencia otro de los manifestantes. «Barbate, como se ve hoy, es un pueblo pacífico, de gente humilde y trabajadora, que condena más que nadie este tipo de crímenes y acciones cobardes». «Esta gentuza no nos representa y no la queremos en nuestro pueblo».

«Durante décadas –lamentaba– hemos estado estigmatizados como pueblo por la droga, por culpa de un hatajo de delincuentes, y ahora, cuando se empezaba a hablar de nosotros de otra forma, por lo que verdaderamente somos, nos topamos de nuevo con esta gentuza». «Que sepan las familias de los guardias civiles –enfatizaba con rabia– que ahora, más que nunca, estamos con ellos y compartimos su dolor».

Y es que hacía mucho tiempo que Barbate, aunque la droga (como en otras tantas localidades del litoral gaditano) sigue estando ahí, no vivía un suceso tan cruel y dramático.

«Barbate, hoy no nos podemos callar», manifestaba el edil de Seguridad Ciudadana, Paco Ponce. «Nos duele en el alma la pérdida de dos agentes de la Guardia Civil y el daño infligido a otros dos en una operación contra el narcotráfico».

«Hoy, más que nunca –subrayaba– debemos estar unidos en la lucha contra la violencia y el narcotráfico». «Es hora –demandaba– de que todas las administraciones nos escuchen alto y claro. ¡Basta ya!».

«Exijo más medios para luchar contra el narcotráfico. No estamos aquí para mendigar seguridad, estamos para reclamarla. Nuestros agentes merecen más y mejores efectivos. Es hora de que las autoridades escuchen la voz de Barbate y actúen con contundencia».

El concejal, que tildó de «vergonzosa» la actitud de quienes grabaron el vídeo («no nos representan»), quiso dejar claro que «esta concentración es un mensaje claro: ¡Basta ya! Basta de impunidad, basta de violencia. Barbate se levanta hoy para exigir justicia y seguridad».

Visiblemente afectado, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, también quiso tener unas palabras de solidaridad con las familias de los agentes fallecidos, «agentes que fueron asesinados por unos miserables, por más duras que suenen estas palabras».

«Barbate –enfatizaba– repudia enérgicamente lo sucedido», apuntando que «quien siente dolor por este suceso, es de Barbate. Quien siente vergüenza por las imágenes difundidas es y quiere a Barbate. Y quienes vitorean, aplauden a quienes llevaron a cabo semejante atrocidad, ni son ni quieren a Barbate. Esta gente insulta nuestra cultura, memoria, convivencia y eso por lo que luchamos día a día».

«Seguiremos luchando unidos y os aseguro que acabaremos ganando, porque somos más y mejores. Que descansen en paz nuestros héroes». En el acto estuvo presente el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y se reclamó la dimisión del ministro del Interior.

«El narcotráfico se ve como algo normal»

Con más de 30 años de activismo comprometido en la lucha contra el narcotráfico, Paco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, no salía de su asombro por lo sucedido en el puerto de Barbate. «Si intolerable y cruel ha sido la forma en la que se han producido los hechos que han acabado con la vida de los agentes, no lo ha sido menos escuchar a esa jauría de gente jaleando y animando a los integrantes de las narcolanchas». «Esto –aseguraba– es fiel reflejo de la pérdida total del principio de autoridad y la necesidad de una llamada a la reflexión por parte de una sociedad que contempla el narcotráfico como algo normal».