El Gobierno andaluz pide que la provincia de Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad

El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha exigido este sábado que se declare a toda la provincia de Cádiz "Zona de Especial Singularidad" tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate el viernes. En una comparecencia ante los medios en Barbate, Sanz se ha preguntado "qué tiene que ocurrir para que se dote de medios" a la Guardia Civil, y ha dicho que la embarcación usada por los agentes fallecidos "no era la adecuada para luchar contra seis lanchas de narcotraficantes".

Ha dicho el consejero que declarar la provincia como Zona de Especial Singularidad conllevaría "la apuesta de medios y de personal necesaria para dotar de estabilidad y de permanencia todos esos servicios necesarios para luchar contra el narcotráfico". Sanz ha manifestado que se trata de "un asesinato en toda regla" y que se ve "la premeditación de cómo se preparan para atropellar a dos agentes" que perdieron la vida.

En opinión del consejero, "no es la primera vez" que algo así sucede en la provincia de Cádiz y considera que eso hace que sea "más grave la situación". Ha querido aclarar, en nombre del Gobierno de Andalucía, que "no hay un tercer fallecido" y ha dicho que el tercer agente herido "evoluciona favorablemente" y mañana será operado en Puerto Real, por lo que "no corre peligro su vida".

Antonio Sanz ha querido mostrar a la Guardia Civil su apoyo y admiración por "el trabajo que hace en la lucha contra el narcotráfico" y ha resaltado que "cualquier ciudadano siente indignación" por lo acontecido en Barbate.