Tradiciones
La Semana Santa de Córdoba elige pregonero a un destacado periodista
También se ha seleccionado al autor del cartel de la próxima Semana Santa cordobesa
El periodista Eloy Moreno será el pregonero de la Semana Santa de Córdoba, según ha anunciado este sábado la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la capital cordobesa.
Moreno, que actualmente forma parte del equipo de Canal Sur en el programa Andalucía Directo, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y miembro de las hermandades de la Entrada Triunfal y la del Rocío.
Ha formado parte de distintas cuadrillas de costaleros y ha pronunciado pregones como la III Exaltación a María Santísima de la Paz y Esperanza (2019); el Pregón del Costalero 'Ciudad de Córdoba' (2025); pregones rocieros en Córdoba y Madrid así como exaltaciones a San Rafael y a Nuestra Señora del Socorro Coronada.
Su perfil "combina una trayectoria periodística consolidada con una profunda vocación cofrade y dotes comunicativas ampliamente reconocidas".
La Agrupación de Cofradías también ha designado a Jonathan Sánchez Aguilera como autor del cartel de la próxima Semana Santa cordobesa.
Se trata de un artista sevillano "con una sólida formación multidisciplinar como pintor, ceramista, escultor y diseñador ornamenta, que , ha centrado su producción en la pintura al óleo, donde "desarrolla un lenguaje personal entre el realismo y el hiperrealismo".
Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales, con presencia en Sevilla, Madrid, León, Lisboa, París, Roma, Venecia, Londres y Puerto Rico.
Su obra figura en colecciones particulares y en encargos institucionales, especialmente dentro del ámbito cofrade, para hermandades como Gran Poder, La Macarena, Esperanza de Triana, Cigarreras o Santo Ángel de Sevilla, así como para el Consejo de Hermandades de Sevilla.
✕
Accede a tu cuenta para comentar