La Semana Santa de Córdoba elige pregonero a un destacado periodista

El periodista Eloy Moreno será el pregonero de la Semana Santa de Córdoba, según ha anunciado este sábado la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la capital cordobesa.

Moreno, que actualmente forma parte del equipo de Canal Sur en el programa Andalucía Directo, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y miembro de las hermandades de la Entrada Triunfal y la del Rocío.

Ha formado parte de distintas cuadrillas de costaleros y ha pronunciado pregones como la III Exaltación a María Santísima de la Paz y Esperanza (2019); el Pregón del Costalero 'Ciudad de Córdoba' (2025); pregones rocieros en Córdoba y Madrid así como exaltaciones a San Rafael y a Nuestra Señora del Socorro Coronada.

Su perfil "combina una trayectoria periodística consolidada con una profunda vocación cofrade y dotes comunicativas ampliamente reconocidas".

La Agrupación de Cofradías también ha designado a Jonathan Sánchez Aguilera como autor del cartel de la próxima Semana Santa cordobesa.

Se trata de un artista sevillano "con una sólida formación multidisciplinar como pintor, ceramista, escultor y diseñador ornamenta, que , ha centrado su producción en la pintura al óleo, donde "desarrolla un lenguaje personal entre el realismo y el hiperrealismo".

Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales, con presencia en Sevilla, Madrid, León, Lisboa, París, Roma, Venecia, Londres y Puerto Rico.

Su obra figura en colecciones particulares y en encargos institucionales, especialmente dentro del ámbito cofrade, para hermandades como Gran Poder, La Macarena, Esperanza de Triana, Cigarreras o Santo Ángel de Sevilla, así como para el Consejo de Hermandades de Sevilla.