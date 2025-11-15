La borrasca Claudia causa ya más de 620 incidencias en Andalucía

El servicio Emergencias 112 de Andalucía ha gestionado 627 incidencias en la región desde el comienzo del paso de la borrasca Claudia, centrándose la mayoría de ellas en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y sin que en las últimas horas haya habido ninguna destacable.

Esas incidencias son relativas sobre todo a anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como las anomalías en la red secundaria de carreteras por balsas de agua.

También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido esta mañana en la necesidad de mantener las precauciones y la prudencia ante los avisos naranjas por lluvias que siguen activos hoy sábado en Sevilla, Cádiz y Huelva.

“Aunque la madrugada y las primeras horas de la mañana hayan sido tranquilas, no debemos bajar la guardia”, ha señalado Sanz, y ha recalcado que, ante el paso del temporal por Andalucía, “los ciudadanos podemos colaborar siendo prudentes y siguiendo las recomendaciones del 1-1-2, que salvan vidas”.

Las provincias de Sevilla, con 196 incidencias, Huelva, con 193, y Cádiz con 137 son las que han registrado un mayor número de incidentes por el temporal, aunque también se han contabilizado casos en menor medida en Málaga (57) y en Córdoba (30).

La Junta de Andalucía, mantiene activado desde las 09.28 horas del 27 de octubre, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0.

Hoy sábado día 15 están activos los avisos naranjas por lluvias en comarcas de las provincias de Huelva (Andévalo y Condado, y Litoral), Sevilla (Campiña) y Cádiz (Litoral y Campiña), a partir de las 10:00, 14:00 y 16:00 horas, respectivamente, hasta las 20:00, 22:00 y 24:00 horas.

El resto de las provincias también están afectadas por avisos amarillos por lluvias, tormentas, viento o fenómenos costeros, salvo en Almería que permanece sin niveles de riesgo.