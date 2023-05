Teresa Rodríguez desvela su gran "ilusión" tras dejar el Parlamento andaluz

“Ya me siento muy cómoda, por eso me tengo que ir”, señaló Teresa Rodríguez en el Parlamento de Andalucía en su última intervención. La líder de Adelante Andalucía puso fin a su trayectoria de diputada tras ocho años en el escaño. Ahora, en el marco de las elecciones municipales, tras volver al instituto a dar clases y seguir en política pero fuera de las instituciones, la gaditana reveló su gran "ilusión". "Yo he ido en mis ocho años de representación pública la segunda con Pablo Iglesias cuando estaba en Podemos, me he presentado tres veces por Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía... bueno, pues lo que más ilusión me hace cerrar esta lista de gente maravillosa que va a luchar por el futuro de nuestro pueblo". Teresa Rodríguez cerrará la lista de Adelante Andalucía para las municipales en Rota, su pueblo natal de Cádiz.

El candidato de Adelante Andalucía en Rota (Cádiz), Eugenio Ponce, presentó este lunes junto con la portavoz nacional de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, la candidatura con la que organización andalucista de izquierdas se presentará a las próximas elecciones del 28 de mayo. Precisamente Rodríguez será la que cierre esta lista con la que Adelante Andalucía quiere "mantener a Rota viva", recogió Europa Press. En este sentido, Ponce declaró que "esta es una candidatura coherente, con las ideas claras, con ilusión, de izquierdas, andalucista y ecofeminista". Una candidatura "con la que declaramos nuestro amor a Rota porque queremos una Rota que se mantenga viva y que los roteños y las roteñas tengan cubiertas sus necesidades".

La líder de Adelante cuenta en sus redes sociales algunas de sus vivencias en su municipio para explicar la ilusión que le genera estar simbólicamente en la papeleta de su pueblo.

La que era portavoz de la coalición Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, formalizó el pasado diciembre su renuncia al acta de diputada autonómica que obtuvo en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio por la circunscripción de Cádiz. La decisión de Rodríguez de entregar su acta de parlamentaria conllevó su rechazo a los más de 24.000 euros que en concepto de cesantía que le corresponderían.