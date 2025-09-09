Tres detenidos en El Ejido tras desmantelar una plantación con más de 2.000 plantas de marihuana

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras desmantelar una plantación de marihuana con más de 2.000 plantas en diferentes fases de crecimiento ubicada en una zona rural de Cañada Onáyar en el término municipal de El Ejido (Almería).

En el marco de la operación 'Urgi25 Yaro', la intervención se desarrolló el día 2 de septiembre con la participación de una patrulla del Puesto Principal de El Ejido y de componentes del Área de Investigación de la misma localidad, "tras obtener indicios de la existencia de un cultivo de marihuana en una zona rural adaptada para tal fin", según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado.

Las actuaciones han sido el resultado de las investigaciones policiales y de los controles operativos, sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como a los datos recibidos por colaboradores sobre hechos delictivos vinculados con delitos contra la salud pública y, en particular, con el tráfico de drogas.

Durante la entrada y registro, los agentes localizaron una instalación "perfectamente equipada" en la que se encontraban las plantas. Los arrestados, junto con las diligencias y la droga incautada, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de El Ejido.