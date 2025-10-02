Zona Franca, Ayuntamiento y Junta se reúnen este jueves para tratar el convenio de los suelos del nuevo hospital

Zona Franca, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz se reúnen en la tarde este jueves para abordar el convenio existente sobre la mesa por los suelos para la construcción del futuro nuevo hospital, en la que además del delegado del Estado para la Zona Franca, Fran González, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, estará presente la consejera de Salud, Rocío Hernández, ya que la fecha inicial prevista se acomodó a su agenda.

Cabe recordar que el pasado 12 de septiembre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó que había enviado una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciando el ofrecimiento de la Zona Franca de Cádiz para ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital para la ciudad.

A partir de ahí, comenzó un cruce de declaraciones con el PSOE manifestando que la Junta "ya no tenía excusas" e instándola a que dedicara hasta 600 millones para el hospital en los próximos presupuestos, así como desde el Ayuntamiento y la Junta señalando que ya podían hacer el hospital "una vez que ha desbloqueado el terreno quien los tenía bloqueado" o que el anuncio de la ministra era "mentira" porque "gratis no es el suelo".

No obstante, el propio alcalde de Cádiz, Bruno García, intentó encauzar el camino manifestando un "rotundamente sí" a su intención de sacar adelante el nuevo Hospital en la ciudad y criticando "las prisas" del PSOE desde el anuncio de la ministra, "cuando este Ayuntamiento lleva dos años esperando respuestas", y llegando a señalar que el convenio enviado desde el Gobierno se estaba mirando por parte de los técnicos.

Además, argumentó su interés en sacar este proyecto adelante manifestando que "si ellos --por el PSOE-- se quieren poner la medalla de que lo han desbloqueado, se la pueden poner", aunque incidiendo en que "lo ha desbloqueado la institución que la ha podido desbloquear, porque lo tenía bloqueada".

Tras 12 días de declaraciones, con la ministra de Hacienda alabando al alcalde, que "no ha puesto ni un problema al convenio" y "por supuesto quiere que haya un nuevo hospital en su ciudad", para criticar así a la Junta, y con el presidente del Gobierno andaluz solicitando una reunión urgente de carácter técnico entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento para "concretar y aclarar las actuaciones previstas para alcanzar la firma del convenio lo antes posible", la Zona Franca, propietaria de los suelos, la convocó.

Esta convocatoria volvió a crear cierta polémica entre los actores de las administraciones llamadas a ponerse de acuerdo para que salga el hospital adelante, ya que Zona Franca convocó en principio para el día 30 de septiembre, siendo contestado por la propia consejera, que pedía cambiar al día 3 por problemas con la agenda al coincidir el 30 con el Consejo de Gobierno. Finalmente, Zona Franca modificó la reunión, aunque no al día 3 sino a este jueves 2, que será cuando las partes se sienten en una mesa para hablar del convenio del suelo.