Movilidad
Caos ferroviario: una avería para en Almodóvar del Río un larga distancia entre Madrid y Cádiz
Adif ha informado de que se encuentran afectados los trenes de Larga y Media Distancia que circulan por ese trazado
Una avería en un tren de larga distancia entre Madrid y Cádiz ha provocado que se quede parado en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba).
Adif ha informado de que se encuentran afectados los trenes de Larga y Media Distancia que circulan por ese trazado con un retraso medio de unos quince minutos.
Los pasajeros del tren, que lleva varias horas parados en la vía, están siendo transbordados a otra composición para poder seguir hasta destino
✕
Accede a tu cuenta para comentar