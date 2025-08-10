Caos ferroviario: una avería para en Almodóvar del Río un larga distancia entre Madrid y Cádiz

Una avería en un tren de larga distancia entre Madrid y Cádiz ha provocado que se quede parado en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba).

Adif ha informado de que se encuentran afectados los trenes de Larga y Media Distancia que circulan por ese trazado con un retraso medio de unos quince minutos.

Los pasajeros del tren, que lleva varias horas parados en la vía, están siendo transbordados a otra composición para poder seguir hasta destino