La caza de la perdiz con reclamo busca sobrevivir en Andalucía como Bien de Interés Cultural

La caza mueve unos 1.900 millones de euros en Andalucía y soporta unos 50.000 empleos directos con unas licencias que van oscilando según la temporada pero que suelen rondar las 220.000. El 81% del territorio andaluz es zona cinegética y, especialmente, Sierra Morena. La Junta de Andalucía y los cazadores estrechan relaciones: habrá mejoras para proteger la caza menor. En pocas semanas se publicarán las resoluciones de emergencia cinegética del jabalí y del conejo. Entretanto, el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) recoge una respuesta a la pregunta escrita relativa a la declaración BIC de la caza de perdiz con reclamo formulada por Antonio Sevilla Rodríguez y José María Ortells Polo, del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, informó de «la Federación Andaluza de Caza ha enviado a la Dirección General de Patrimonio Histórico solicitud para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico denominada Caza de la Perdiz con Reclamo, acompañada de informe técnico redactado por especialistas del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla».

El consejero informó de que «con carácter previo a la toma de decisiones acerca de lo planteado por la citada entidad, se ha solicitado informe al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dada su competencia y experiencia en el ámbito del patrimonio inmaterial, así como a otras entidades necesarias para su incorporación al propio expediente».

Según la Real Federación Española de Caza, la modalidad con reclamo para la perdiz «es de las más selectivas que existe». «No se practica en época general, sino que se caza en unos determinados meses, lo que propicia que no entre todo el bando de perdices», señala la entidad.

Se trata de «la modalidad de caza menos lucrativa o mortífera, pues no en todos los puestos se tira, superando en más del 50% los puestos en los que no hay posibilidad ninguna de disparar sobre las perdices». «Es una modalidad altamente selectiva que difiere de las prácticas tradicionales. Se lleva a cabo en meses específicos, fuera de la época general de caza, lo que contribuye a evitar que todo el bando de perdices entre en juego», explica la Real Federación Española de Caza. «Esta modalidad se distingue por su baja tasa de actividad letal, ya que supera el 50% de los puestos donde no se efectúa disparo alguno sobre las perdices. Aunque menos lucrativa en términos de capturas, la caza de perdices en mano ofrece una experiencia única, destacando por su enfoque selectivo y respetuoso con la conservación de la especie. La paciencia y la observación son clave en esta práctica, donde la posibilidad de disparar es menos frecuente pero donde el disfrute de la naturaleza y la estrategia de caza prevalecen», añade la entidad.

«La caza menor se muere: se ha acabado el momento de los anuncios, las promesas y las palabras; los cazadores andaluces exigimos hechos», ha señalado el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño.

En las dos últimas décadas, según las estadísticas de la Junta de Andalucía consultadas por LA RAZÓN, el número de licencias en la comunidad ha caído en más de 115.000 unidades.

La caída de licencias en una década, contando desde 2011, cuando había 259.609 en Andalucía es de más de 50.000 permisos de caza. La Federación Andaluza apunta como cifra más reciente la de 220.000 licencias. En base a este dato, la bajada es de casi 40.000 licencias en una década y de 102.000 en 20 años. Hay menos licencias y los cazadores cada vez son más mayores. La edad media del cazador ha pasado de 42 a 52 años en la última década, según el Plan Andaluz de Caza, un documento que recogía el descenso de las piezas de caza menor, la más común en la comunidad, y también la necesidad de introducir en las aulas contenidos cinegéticos.