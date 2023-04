El CIS te llama

Si a media tarde una voz se identifica como encuestador del CIS significa que Tezanos ya tiene los a fuego lento los fogones. ¡Qué impresión! Esto de las encuestas hasta que no te suena el teléfono, te suena, valga la redundancia, a cuento chino, porque nadie conoce a nadie que lo hayan entrevistado. Es así, o es que las encuestas se llevan como las almorranas, en silencio. En cualquier caso, el buen hombre que me susurraba al oído a media tarde me insistió en la veracidad de sus palabras e intenciones y mejor aún, me confirmó que mi número había sido elegido por azar en un sorteo, porque yo pensaba que detrás se escondía algún amigo cachondo. Maldije a mi suerte porque malgastar la bala en una encuesta sobre mis intenciones políticas con todo lo que te ofrece el mundo me pareció una caca. Pensé en otras oportunidades más lucrativas y placenteras de mi vida en las que me faltó la baraka y concluí que sin en la tómbola del mundo mi suerte es que me llame un chico de Tezanos para saber qué grado de conocimiento tengo de Antonio Muñoz, si le pongo a José Luis Sanz un diez como candidato o si creo que el señor de Cs tiene opciones, todo lo que resta de vivir debe ser bastante aburrido. Para consolarme, me convencí de que tampoco pasaba nada por formar parte de mi propio trabajo. Cuando le den al botón de publicar todas los medios iremos como borreguitos para analizar esa sopa de intenciones y sacar conclusiones efímeras sobre el futuro del municipalismo. Eso sí que es metaliteratura o metaperiodismo, ahí estarán mis intenciones flotando como humildes garbancitos en un potaje. Os cuento, no hay tiempo para darle al coco en las respuestas, casi segundos, pues en doce minutos debes abrir tu corazón político al encuestador y pasar de una pregunta a otra bajo un maléfico sistema matemático. Cuando llevas cinco lo que quieres es que se acabe el interrogatorio y dejar de jugar a los barquitos en clave municipal. Repasando mis respuestas, casi todos los candidatos suspenden y sólo el actual alcalde tiene un grado de popularidad aceptable. Siento el “spoiler”.