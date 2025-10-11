Comienzan a trabajar 105 senegaleses en un proyecto piloto en campañas agrícolas en Huelva

Un total de 105 trabajadores procedentes de Senegal se han incorporado a explotaciones agrícolas de la provincia de Huelva, en un proyecto piloto del Gobierno español en el que colaboran las asociaciones agrícolas Asaja y Freshuelva. Concretamente, son 52 trabajadores gestionados por Asaja y 53 por la patronal fresera, que ya se encuentran incorporados a distintas labores agrícolas, como detalla la web de Asaja.

Estos trabajadores forman parte del proyecto piloto puesto en marcha este año por el Gobierno de España, con el objetivo de facilitar mano de obra al sector agrícola onubense y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad laboral a personas procedentes de terceros países. Con esta iniciativa, la organización refuerza su compromiso con la diversificación de los países de origen de los trabajadores que llegan a Huelva para trabajar en el campo, una estrategia que busca responder de manera eficaz a las necesidades de las empresas agrícolas y favorecer una migración laboral ordenada, segura y beneficiosa para todas las partes.

Este proyecto con trabajadores senegaleses se suma a otras acciones promovidas por Asaja-Huelva en la misma línea, como el proyecto piloto desarrollado con trabajadores de Mali residentes en España bajo figuras de protección especial, que la organización lidera desde hace meses con resultados muy satisfactorios. Desde la organización agraria se confía en que la experiencia con estos trabajadores senegaleses sea muy positiva tanto para las empresas como para los propios empleados, y que sirva para seguir avanzando en modelos de contratación internacional que aporten estabilidad, responsabilidad y compromiso social al sector agrícola.