Estabilizado el incendio forestal declarado en El Castillo de las Guardas (Sevilla)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Infoca, ha dado por estabilizado el fuego declarado este pasado viernes, 10 de octubre, en el término municipal de El Castillo de las Guardas (Sevilla). Así lo ha dado a conocer el Infoca desde su cuenta en la red social 'X', donde este sábado por la mañana ha informado de que su dirección de extinción ha dado por estabilizado este incendio que ha estado "marcado por el fuerte viento que no ha puesto las cosas fáciles a las equipos de extinción", según han indicado.

Tras quedar estabilizado, el Infoca mantiene un dispositivo combatiendo el incendio para lograr su extinción, conformado por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos vehículos autobombas y un buldócer. Según informaron fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incendio se activó sobre las 18,50 horas de la tarde de este pasado viernes en el paraje próximo a la nacional 463, a la altura del kilómetro 60. Además, el 112 detalló que no constaba la presencia de heridos.

Por su parte, desde el Plan Infoca indicaron que el fuego se ubica en una zona exterior del pueblo en la que hay presencia de un salpicado de viviendas y en el que "no se puede actuar con medios aéreos". Aun así, desde este organismo aseguraron que dichas residencias se encontraban fuera de peligro. Hacia el lugar del incendio llegaron a desplazarse ocho grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, dos brigadas de refuerzo contra incendios, seis camiones autobombas, una unidad médica y un buldócer.