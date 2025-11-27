Córdoba acogerá un congreso sobre bullying en enero de 2026

Córdoba acogerá los próximos 29 y 30 de enero el congreso 'Andalucía contra el acoso: la convivencia en la era digital", en el que participarán todos los actores implicados en este problema, según ha anunciado este jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Durante su intervención en el debate del estado de la comunidad, Moreno ha defendido la necesidad de que las familias andaluzas tengan la tranquilidad de que sus hijos estén seguros, y por ello su gobierno ha sido "pionero" en regular el uso de móviles en los centros educativos.

Ha reiterado su anuncio reciente de que Andalucía pondrá en marcha la creación de un ciberescudo que funcionará el próximo año a través de una aplicación para que los menores no puedan acceder a contenidos para adultos.

"Andalucía quiere liderar también la acción y las propuestas contra el 'bullying', que es un problema de toda la sociedad", ha recalcado Moreno, quien ha asegurado que el Gobierno andaluz tendrá muy presentes las conclusiones que se adopten en el congreso que se celebrará en Córdoba.

El Gobierno andaluz se comprometerá a realizar los cambios normativos "que sean necesarios" en el marco de las competencias autonómicas, y a "impulsar y liderar" los cambios en el ámbito estatal, según Moreno.

Los centros de enseñanza de Andalucía deben ser "une espacio seguro de convivencia" en todos los niveles formativos, según el presidente andaluz, quien ha advertido de que lograrlo "es una misión no solo del sistema educativo sino que todos tenemos la obligación de proteger a nuestros menores".