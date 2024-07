El despegue (en conectividad) de la provincia de Córdoba

Córdoba ha recuperado esta semana los vuelos regulares desde su renovado aeropuerto. Dieciséis años han tenido que pasar para establecer un conexión entre Palma del Mallorca y la capital cordobesa a la que se unirá otra con Gran Canaria a final de mes. Antes, el lunes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presidió la puesta en servicio de la ampliación del edificio terminal, que ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros.

Mientras el polémico ministro destaca la licitación de infraestructuras en la provincia de Córdoba en estos últimos seis años por valor de 510 millones de euros –un 80% más de lo licitado en el mismo periodo de tiempo anterior, según Puente–, desde la Diputación Provincial confían en que el hito alcanzado esta semana suponga el despegue definitivo de proyectos igual o más importantes para los cordobeses y en los que el Gobierno de España tiene mucho que decir.

«Con la inauguración de las rutas comerciales abrimos nuevas puertas al desarrollo y al crecimiento de nuestra tierra», explica a LA RAZÓN el presidente de la institución supramunicipal Salvador Fuentes. A su juicio, «este hito no solo conecta la provincia de Córdoba con destinos tan importantes como las Islas Baleares y Canarias, sino que también nos posiciona como un destino turístico de primer orden».

Los nuevos vuelos suponen «un impulso al turismo y el comercio, impulsando nuestra economía y creando nuevas oportunidades para todos», señala Fuentes.

«Nuestro reto es ampliar el flujo de visitantes a toda la provincia, sobre todo en este verano que contamos con tantas propuestas de nivel –prosigue– en nuestros municipios; na extensa propuesta de iniciativas y actividades que, vinculadas al patrimonio, la cultura, la gastronomía, el ocio o el deporte permiten conocer la provincia de una manera distinta». «Como presidente de la Diputación he planteado la conectividad digital y física de la provincia como uno de los ejes de este mandato», asegura.

En este sentido, Fuentes expone cuáles son los proyectos en los que reclama una mayor implicación del Ejecutivo español y que pueden vislumbrar un próspero horizonte a la provincia cordobesa. «La puesta en marcha del aeropuerto supone un paso importante, pero tenemos otros pendientes con el Gobierno central como la conversión en autovía de la N-432 que une la provincia de Córdoba con Badajoz y Granada y que está en un cajón desde hace años. Así como el incremento de la capacidad energética, que reivindicamos al Ministerio de Transición Ecológica, ya que nos han dejado fuera del Plan del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 y eso está suponiendo que nuestra provincia pierda oportunidades de empleo y crecimiento», se lamenta.

Desde el Partido Popular, la senadora Cristina Casanueva asegura que «el Gobierno nos sigue negando (a los cordobeses) unas infraestructuras de comunicación terrestres adecuadas a las necesidades de esta provincia». Así, sostiene que «donde no hay autovía se niega a hacerla, como sucede con la N-432, y donde hay autovía se niega a repararla y a tenerla en condiciones óptimas para la circulación de vehículos». «Los cordobeses no merecemos este Gobierno», asevera. A su juicio, «es preocupante, pero el Ministerio de Fomento no tiene interés de reparar el firme de la autovía A-45 a su paso por Fernán Núñez». «El Gobierno de Sánchez pasa de Córdoba y pasa de las infraestructuras que los cordobeses usamos a diario, como es esta autovía que tiene tramos muy deteriorados con ondulaciones, grietas y baches muy grandes que son un peligro para la seguridad de los vehículos».