Los hosteleros de Córdoba no contribuyen ante la DANA de la Comunidad Valenciana y a su presidente le da "vergüenza"

El presidente de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo Hostecor, Jesús Guerrero, va a poner su cargo a disposición de la asamblea general de la patronal ante la "falta de solidaridad" de los asociados con los damnificados por la Dana en Valencia.

En un mensaje distribuido a los asociados, al que ha tenido acceso EFE, Guerrero indica que "la hostelería cordobesa no ha respondido al llamamiento" para donar alimentos para distribuirlos en Valencia.

Asegura que "me da vergüenza hasta decirlo" y que se siente desilusionado por la falta de respuesta de los hosteleros cordobeses que "no sé si habréis donado por otro sitio, pero todos, me extraña".

El presidente de Hostecor llevará el miércoles a Valencia "un tráiler a la mitad" y a su vuelta convocará a la asamblea de la patronal para comunicarles su decisión de poner el cargo a su disposición