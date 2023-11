¿Cuál es el impacto económico de la industria audiovisual en Andalucía?

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha destacado que la industria audiovisual tiene un impacto económico, directo e indirecto, de 141 millones en Andalucía, con un incremento el año pasado de un 19,33% y un "empleo potentísimo" que ha crecido el 20,40% en el último año.

"Andalucía se encamina a ser la capital audiovisual del sur de Europa y desde luego trabamos en la industria audiovisual por convertir a Andalucía en el plató natural de Europa", ha dicho durante la inauguración de la 4K HDR Summit 2023 que tiene lugar en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga capital.

En este mismo contexto, Sanz ha recordado como en este mismo foro, hace un año, anunció la estrategia andaluza del sector audiovisual, y que precisamente ha sido el pasado 17 de octubre cuando esta ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta. "Eso significa aportar de manera muy directa no solo por el sector audiovisual tradicional, el cine y la televisión, sino por las nuevas fórmulas de creación y consumo de contenido, por los videojuegos, el eSport, por la realidad virtual, por el metaverso y adaptar todo eso a los nuevos contextos, al nuevo contexto digital, multidispositivo, interactivo y móvil, que es donde la gente hoy ve toda la industria audiovisual", ha subrayado.

Sanz ha puesto en valor que la industria audiovisual en este momento es "un auténtico potencial de futuro, donde Andalucía quiere ser la capital, y trabaja por ser, y nos encaminamos a ser la capital audiovisual del sur de Europa, y desde luego también trabajamos en la industria audiovisual por convertir Andalucía en el plató natural de Europa".

En este punto, ha destacado que Málaga "es un gran referente" en esa materia y es donde se ha producido una evolución más importante. "Los últimos datos de Málaga Film Office demuestran que en Málaga ha habido 257 rodajes en el último año con una movilización de 14 millones de euros y es el triple que el año anterior".

El consejero también ha puesto en valor LAND el nuevo clúster audiovisual en Andalucía, del que ha dicho que "representa las más importantes empresas" y ha dicho que, en este sentido, se quiere elevar a la región a la "capitalidad europea del audiovisual".

"Y para eso vamos a tomar medidas muy importantes, no solo apoyo financiero a través de instrumentos financieros al sector, no solo la formación, no solo la cooperación entre empresas", ha dicho, y ha detallado tres iniciativas: la ventanilla única audiovisual, unos premios andaluces a la innovación audiovisual y un plan de acción del videojuego.

REFUERZO AL AUDIOVISUAL ANDALUZ

De la ventanilla única del audiovisual ha destacado su importancia como iniciativa cuando se trata de grabaciones en la que se presentan situaciones como rodar en zonas costeras, con menores de 16 años, en zonas de patrimonio o protegidas, etcétera. "Todo eso va a ser gestionado a través de una especie de unidad aceleradora de inversiones para que la industria audiovisual tenga un recorrido lo más fácil posible, para que se convierta Andalucía en el lugar más atractivo". En segundo lugar, se ha referido a los premios andaluces de la innovación audiovisual para reconocer "mucho de lo que aquí vemos y lo que queremos hacer desde la Administración andaluza".

Y por último, un plan de acción para el sector del videojuego, 'Andalucía región del videojuego', en el que, ha dicho "creo que tanto el talento como la fortaleza de Andalucía hoy es, desde luego, un auténtico potencial en Europa y en el mundo".