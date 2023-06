¿Cuántos ataques de tiburón se han registrado en España?

Llega el verano y con él millones de turistas a las costas españolas. Para estas vacaciones estivales se prevé el desembarco de casi 50 millones de turistas, recuperando así las cifras pre pandemia. Reino Unido es uno de los principales países emisores de turistas internacionales, pero este año puede bajar posiciones debido a los avistamientos de tiburones en las costas españolas. De hecho, la prensa británica ha dado la voz de alarma. "Los tiburones rondan en las zonas vacacionales españolas y desconcierta a los científicos tras cuatro avistamientos en una semana”, titula el artículo en The Sun.

El periodista británico que firma la noticia ha contactado con el director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, Gavin Naylor, para intentar dar una explicación a los tiburones vistos en Mallorca, Menorca, Orihuela y la Isla de Arousa. Naylor hace una llamada a la calma y dice que estos avistamientos repentinos en tan corto espacio de tiempo pueden ser pasajeros y no volver a verse en tiempo, aunque reconoce que es un misterio para los científicos. “Se pueden ver zonas en diferentes partes del mundo que una zona comprendida entre cuatro o cinco millas se vean varias mordeduras de tiburón a lo largo de tres meses. Pero después no vuelve a suceder nada el año siguiente. Un año es en Long Island, al año siguiente en Hawái… Son picos que viene por oleadas. Por lo tanto, no significa que ese lugar se convertirá en una zona de fácil ingreso para los tiburones y por lo tanto peligrosa", aclara el especialista.

En Andalucía, se han avistado en las últimas décadas tiburones en distintas costas. La playa de Fuengirola ha sido escenario varias veces de la visita de tiburones marrajo, también en la playa de Benajarafe. Uno de los más sonado fue el tiburón tigre, considerado el segundo pelágico más peligroso del mundo después del tiburón blanco, y que fue capturado por un barco frente a la playa de los Toros en la localidad malagueña de Manilva. Un hallazgo importante porque hasta ese momento se creía que no existía en el mediterráneo.

También se han visto tiburones en alguna ocasión en la playa de El Palmar (Cádiz) y en Almería en las playas de Aguadulce, El Zapillo (Almería Capital), Roquetas de Mar, y Vera. Mar adentro se han capturado tiburones azules de grandes dimensiones y avistamientos de tiburón blanco.

No obstante, en España se ha registrado muy pocos ataques a personas por parte de escualos. Desde 1847 hasta la fecha actual solo hay constatados 2 ataques de tiburón provocados en aguas españolas con humanos heridos.

El primer ataque de tiburón en España tuvo lugar en Tarifa, provincia de Cádiz, el 18 de marzo de 1986 a las 10:55. La victima, J.L Pérez−Díaz. estaba practicando windsurf a unos 300 metros de la playa cuando algo le hizo caer en su tabla. Mientras estaba tumbado sobre ella, un tiburón salió a la superficie, le atacó y le mordió la pierna. El tiburón, que sobrepasaba los 3,5 metros, le liberó aunque dejándole gravemente herido. Posteriormente, le tuvo que ser amputado el pie derecho. Por el relato del windsurfista y sus compañeros parece ser que se trataba de un tiburón blanco (Carcharodon Carcharias).

El segundo ataque de tiburón en España ocurrió el 4 de septiembre de 1993, a un médico valenciano en la playa de Las Arenas (Valencia), a tan sólo 200 metros de la playa. Fue mordido en la pierna por un tiburón pequeño y delgado de dos metros de longitud, él mismo pudo hacerse un torniquete, aunque sufrió la amputación de los cinco dedos del pie.

De forma oficiosa, se han documentado otros cuantos ataques, ninguno de ellos mortal.

En el Golfo de Bizkaia cerca de Las Landas, en Francia, un tiburón marrajo mordió a Ramón Arufe, un gallego de 50 años afincado en Ondarroa. El ataque estuvo a punto de costarle la vida. El escualo le mordió el brazo derecho.

En verano de 2015, Isabel González, vecina de Las Palmas de Gran Canaria, sufrió el 16 de agosto de este año una mordida de un tiburón en su pie izquierdo.

En la Navidad de 2015, Cristina Ojeda una madrileña de 38 años que pasaba sus vacaciones con unos familiares en Canarias, sufrió la mordedura de un tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) en el antebrazo cuando se bañaba a 20 metros de la orilla en la playa de Arinaga (Gran Canaria).

En Arenales del Sol en Elche (Alicante) el 29 de julio de 2016 alrededor de las 11:30 horas, un hombre salió de la playa con la "mano sangrando" y fue atendido primero en el consultorio de la pedanía por un "bocado importante" por un tiburón de la clase tintorera.