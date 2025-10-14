El PP denuncia la "inacción" de Montero ante el "reparto de sobres y efectivo" en el PSOE

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha cuestionado este martes la “inacción” de la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ante el "reparto de sobres y pagos en efectivo de su partido entre los principales investigados de la ‘trama PSOE’".

En un comunicado, Repullo ha insistido en pedir explicaciones a Montero y le ha preguntado "por qué no lo denunció", "quién más está en el ajo", y si ella "cogió su parte", al tiempo que le recuerda "por qué no fue a comisaría a denunciarlo”.

Ha indicado que este es el "modus operandi" del PSOE porque "lo hicieron en Andalucía con los ERE y con la Faffe. Y era lo mismo: pagos en efectivo, prostitutas, mala vida y vicios a costa de la ciudadanía”.

“Frente al despilfarro y la corrupción socialista, Andalucía cuenta ahora con un Ejecutivo que asume responsabilidades y no se esconde ante los problemas. Siempre damos la cara”, ha apuntado el dirigente del PP, quien ha añadido que se ha conocido que “los pagos, el parné, las chistorras, se guardaban en la sede socialista de Ferraz".

En la sede del PSOE "entraba la pasta en billetes de cien, doscientos y quinientos euros y de ahí salía empaquetada y lista para José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García”, según Repullo, quien ha añadido que la duda está en estos momentos en conocer "quién más está en el ajo".

Ha preguntado a Montero si le "cayó alguna chistorra" o si había "algún sobre a su nombre o a alguien de su entorno", y de la misma forma ha demandado "si se lo repartieron y cogió su parte", algo que tendrá que investigar la guardia civil ny la Justicia "porque los jueces no se dejan amedrentar por el 'sanchismo'".

"Y saldrán más nombres. Y saldrán más fotos. Y España verá con nitidez lo que en Andalucía ya sabíamos: que el PSOE de Sánchez es una maquinaria creada para el enriquecimiento personal. Para el trinque. Para dar lecciones a los demás mientras se reparten el dinero de los contribuyentes”, ha recalcado el dirigente del PP.

Existen dos formas de hacer política, según Repullo, quien ha señalado que mientras que el Gobierno andaluz "asume sus errores, aporta soluciones y da la cara”, el Gobierno de España "ven en todo un bulo, todo es polarizar y cualquier cosa sirve para arañar un puñado de votos" pero "no asume ni una sola responsabilidad política".