La desgarradora despedida del padre de Maya Villalobo, la española asesinada por Hamás: "A las ocho de la tarde, cada día se tornará doloroso"

La Universidad de Sevilla realizó el miércoles un emotivo homenaje a Maya Villalobo Sinvany, la joven hispano-israelí de 19 años asesinada por el grupo terrorista Hamás en el ataque a Israel del pasado 7 de octubre. La ceremonia estuvo marcada por la circunstancia de que Maya es la hija de Eduardo Villalobo, uno de los distinguidos profesores de la Facultad de Biología de la universidad.

El acto de homenaje reunió a numerosos miembros de la comunidad universitaria, junto al rector Miguel Ángel Castro y otras autoridades académicas. El profesor Villalobo se dirigió a los presentes recordando a su hija con unas palabras conmovedoras.

Según recoge el Diario de Sevilla, la última vez que Eduardo Villalobo vio a su hija con vida fue el pasado 16 de abril. Ese día, ella ingresó en el servicio militar obligatorio, una práctica común tanto para hombres como mujeres en Israel, donde Maya residía junto a su madre. Sin embargo, tenía unos billetes para viajar a Madrid y luego a Sevilla para celebrar el cumpleaños de su padre el pasado 13 de octubre. Trágicamente, unos días antes, perdió la vida en un ataque perpetrado por milicianos de Hamás y Yihad Islámica en la frontera, un atentado que le arrebató la vida a 1.300 personas en Israel.

En su emotiva intervención, el padre recordó que él y su hija solían hablar todos los días por teléfono a las ocho de la tarde, y lamentó profundamente que este ritual ya no se vaya a volver a repetir. "A Maya le encantaba la Feria de Abril porque era una chica alegre", reveló, añadiendo después que tenían planeado asistir pronto a un partido del Betis.

Antes de recibir las condolencias de los asistentes, el profesor subrayó que a partir de ese momento Maya será para él "la sonrisa más hermosa en el cielo". Su padre ha querido también compartir el dolor "con todas las familias que están sufriendo, sean de donde sean, de este lado o del otro, porque la humanidad no tiene lados. Maya era una persona bondadosa y así lo hubiera expresado", ha dicho.

Unos días antes, durante el funeral que se celebró en Israel, Eduardo Villalobo dedicó también unas conmovedoras palabras a su hija. Describió a Maya como "una niña alegre, una adolescente optimista que, a sus recién cumplidos 19 años, ya se había convertido en una joven madura, empática, solidaria y trabajadora, que sabía aprovechar al máximo cada minuto de su vida. Fue, y siempre será, una hija excepcional y una amiga leal".

Visiblemente emocionado y abrazado a la madre de Maya, el padre compartió: "A eso de las ocho de la tarde, cada día se tornará doloroso. Ya no recibiré tus llamadas, ya no te recogeré en Madrid, no pasearemos juntos buscando nuevos lugares para comer ni disfrutaremos de musicales ni compras. No volveremos juntos a Sevilla, donde fuiste tan feliz".