“Sanxenxo no es Sangenjo”: la respuesta viral de un tiktoker gallego que dejó sin palabras a Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado mucho de qué hablar tras su intervención en el programa En boca de todos, emitido por Cuatro. En el espacio, se mostró muy partidaria de llamar por su nombre en castellano a las localidades gallegas, afirmando: “Sangenjo se dice en castellano, Sanxenxo será en gallego”.

Todo comenzó a raíz de un vídeo publicado por el creador gallego @martin_dolphin, en el que se quejaba del poco respeto que algunos turistas madrileños muestran hacia Galicia. Invitado también al programa, Aguirre respondió con contundencia, defendiendo el uso de la forma castellanizada del municipio pontevedrés.

El gallego, un idioma en peligro

Martín replicó recordando que “la traducción literal de Sanxenxo es San Ginés” y añadió con sarcasmo: “Toda la vida se ha llamado Sangenjo y nosotros le seguimos llamando Sangenjo con tu permiso. Aquí San Ginés es una chocolatería que muchos gallegos visitan porque abren hasta las 5.00 después de las juergas”.

Durante el debate, el joven gallego llamó la atención sobre la situación del idioma gallego, señalando que “cada vez va desapareciendo y es un problema”. Añadió: “A mí no me molesta que lo digan, me molesta cuando tratan de imponerlo. El gallego es un idioma que está desapareciendo poco a poco. Y tampoco pasa nada, hay gente que dice Shakira, y no sabe decir Sanxenxo”.

Aguirre mantuvo su postura, argumentando que cada cosa debe nombrarse en la lengua común: “Yo voy a La Toja, que se podrá decir La Toja, ¿no? Pero yo le llamo La Toja, y a El Grove El Grove. Mátame, pero es mi lengua el castellano”.

Tras la emisión, el tiktoker @juanmaa_cr se sumó al debate a través de Tik Tok con una respuesta que ha sido ampliamente compartida: “Vale, pues vamos a volver 100 años para atrás y vamos a hacer lo que se hacía antes ahora. A ver qué te parece, a ver si estás de acuerdo”. Y concluyó con un mensaje contundente: “Nada, como yo soy gallego y mi lengua es el gallego, pues nada. Si tu sobrino o tu hijo se llama Ángel pues yo lo voy a llamar Anxo. Porque… ¿por qué no? Si soy gallego, ¿no? No estás muy fina”.