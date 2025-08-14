Una abuela de 93 años se vuelve viral tras visitar el trabajo de su nieta: "No sé si reír o llorar"

La escena, cargada de ternura y complicidad intergeneracional, fue grabada por la propia nieta y ha acumulado millones de visualizaciones en pocas horas. En las imágenes se ve a la anciana bajando del vehículo con sorprendente agilidad, saludando efusivamente a su nieta mientras los clientes de la gasolinera observan con una sonrisa la inusual visita.

Conducción en la tercera edad

Mientras muchos usuarios celebraban el entrañable momento familiar, otros expresaron preocupación por la seguridad vial, creando un discurso sobre los límites de edad para conducir. Expertos en movilidad recuerdan que en España la renovación del carné se exige cada 5 años a partir de los 65, aunque destacan que la capacidad al volante depende más de las condiciones físicas y cognitivas que de la edad cronológica.

La viralización del contenido ha convertido esta anécdota familiar en un fenómeno social, con miles de comentarios que van desde quienes comparten experiencias similares con sus mayores hasta quienes piden más controles médicos. La nieta, visiblemente emocionada por la repercusión, ha aclarado que su abuela pasa rigurosos exámenes médicos y que "conduce mejor que muchos jóvenes".