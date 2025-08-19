Detenido un joven tras apuñalar a un portero de una caseta en la Feria de Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a un joven de 18 años en relación con la agresión a un portero de una caseta del Real del Cortijo de Torres de la Feria, que ha sido apuñalado. Los hechos han tenido lugar sobre las 05.30 horas de este pasado lunes en la puerta de una caseta, según ha adelantado el diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales. Agentes de la Policía Local acudieron al lugar tras ver que un joven estaba siendo perseguido por el personal de seguridad. Según el diario, los vigilantes retuvieron al sospechoso hasta que llegaron los agentes, que estaban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. Según explicaron, el joven presuntamente habría apuñalado a un portero de la caseta.

Al parecer, se habría producido una discusión entre los vigilantes y un grupo de clientes, cuando, presuntamente, uno de ellos sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros, alcanzando a uno de ellos en un costado. Otro de los vigilantes logró esquivar la agresión.

Tras los hechos, efectivos agentes de la Policía Local detuvieron al joven de 18 años como presunto responsable del apuñalamiento y también intervinieron el arma empleada.