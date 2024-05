La espectacular cala almeriense elogiada por The New York Times

Las playas del parque natural de Cabo de Gata en Almería tienen un encanto especial. Esto se debe a que están en un enclave protegido: a su alrededor sólo se ve naturaleza y el paisaje desértico del parque. Una de ellas es la cala de Enmedio, una playa de poca profundidad, con aguas cristalinas y rodeada de acantilados blancos. Es un lugar perfecto para refugiarse con gafas y aletas y disfrutar haciendo snorkeling.

Esta cala tiene la particularidad de tener en sus dos extremos dunas fosilizadas que se meten en el agua y permiten al visitante contemplar desde ellas el fondo marino y sus aguas traslúcidas. Por efecto de la erosión, en estas zonas se han ido generando unas pequeñas pozas por donde se cuela el agua, lo que le otorga un mayor atractivo.

Es tal su belleza que ha merecido la atención y el elogio, incluso, del periódico The New York Times.

Para acceder a ella tendrás que recorrer en coche un camino no asfaltado hasta la cala del Plomo, y desde allí un camino a pie (de unos 20 minutos aproximadamente) que sale del aparcamiento. Para hacer este camino hay que llevar calzado cómodo, agua y algo de comer (ya que en la playa no hay servicios de ningún tipo), e intentar no ir en las horas centrales del día para evitar el calor durante la caminata.