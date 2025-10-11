Acceso

Estas provincias andaluzas alcanzarán hoy los 30 grados

Los cielos estarán poco nubosos, sin descartar chubascos aislados en la mitad oriental

El tiempo se presenta este sábado en Andalucía con una ascenso generalizado de las temperaturas que serán de 30 grados las máximas en Huelva y Sevilla y cerca de ese nivel en Córdoba, Almería, Cádiz y Jaén. Las provincias con temperaturas más suaves serán Málaga y Granada, de 25 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los cielos estarán poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos aislados en la mitad oriental y el litoral mediterráneo que pueden ir acompañados de tormentas de madrugada, más probables en las sierras del extremo oriental y en el área del Estrecho.

Los vientos de componente este, moderados con intervalos fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y flojos a moderados en el resto.

