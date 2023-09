Las fugas en las redes de agua cuestan 340 hm3

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha cifrado en 340 hectómetros cúbicos la cantidad de agua que se pierde por el deterioro de las redes en Andalucía, por lo que la Junta trabaja para auxiliar a los ayuntamientos en la modernización de sus redes y lograr poner fin a las fugas hídricas.

La titular de Agricultura hizo ayer entrega en Almería de las primeras concesiones de ayudas a 14 de los 61 municipios andaluces para la modernización de sus redes de abastecimiento con el fin de eliminar las fugas de agua. En la provincia almeriense son un total de 14 los municipios beneficiados con un montante de 3,4 millones de euros, el 27 % del total del conjunto de la comunidad autónoma, que asciende a 12,6 millones.

Crespo subrayó la importancia de auxiliar, como ha hecho la Consejería sin ser competente en esta materia, a municipios de menos de 20.000 habitantes con escasos recursos económicos para afrontar este tipo de actuaciones que sirven para ahorrar un agua y corregir el déficit hídrico.

En Andalucía se pierden 340 hectómetros cúbicos por fugas de agua debido, principalmente, a la antigüedad de las redes de abastecimiento, una cantidad que supondría una garantía hídrica para 3,4 millones de andaluces en un año. para solicitarle La Junta ha solicitado nuevamente al Gobierno de España los casi 59 millones de euros que necesita Andalucía, hasta alcanzar los 70 millones de euros, para cubrir la entera demanda de ayudas de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Muchas de estas localidades se han quedado en lista de espera y necesitan esta actuación para incrementar la garantía hídrica a sus vecinos.

Juan Espadas: "Esta situación es consecuencia de la pésima gestión de la primera legislatura"

Por otra parte, El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, iniciado ayer en Cala (Huelva) una «ruta del agua» para «servir de altavoz» a las reivindicaciones de los vecinos de municipios andaluces que están sufriendo problemas de abastecimiento.

Espadas criticó «la falta de planificación» del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya que «la sequía no ha empezado ahora» y él «lleva cinco años en su cargo». Son muchos los que «cuando abren el grifo no sale agua» y esta situación es «consecuencia de la mala gestión, de la pésima gestión de la primera legislatura de Moreno», ya que «no ha hecho nada» en planificación ni en inversiones y obras. A su juicio, no se trata de un problema de falta de recursos económicos, sino de gestión porque «la Junta sólo está ejecutando la mitad del presupuesto que tiene en materia de agua y la otra mitad está metida en un cajón por incapacidad para gestionar».