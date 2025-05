El Gobierno insta a Andalucía a crear 1.378 plazas para menores migrantes

Andalucía figura entre las comunidades autónomas que están por debajo de su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados, según la hoja de ruta presentada este miércoles a las comunidades autónomas por el Ministerio de Juventud e Infancia, que estima que Andalucía tendría que crear 1.378 plazas más para llegar a la cifra que marca su capacidad ordinaria.

Así consta en la hoja de ruta que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha presentado en la Comisión Sectorial a los directores generales autonómicos. La tabla recoge los datos de la capacidad ordinaria correspondiente a cada territorio para acoger a los más de 15.000 menores migrantes no acompañados que hay en España.

Concretamente, establece una capacidad media del sistema de 32 niños y jóvenes por cada 100.000 habitantes. De este modo, se entiende como capacidad ordinaria de cada territorio el número de plazas que debe tener en función de su población. El Ministerio ha llegado a esta hoja de ruta tras estudiar los datos facilitados por las comunidades autónomas. Si bien, Aragón no ha aportado al Gobierno su cifra de acogida y Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia no lo ha hecho como el departamento que dirige Sira Rego había requerido hasta en dos ocasiones desde marzo.

Según datos del Ministerio de Juventud e Infancia, al menos Canarias y Ceuta estarían en posición de solicitar la contingencia migratoria. Canarias es la comunidad que tiene mayor número de plazas de menores migrantes no acompañados, con 5.566, frente a las 718 que debe tener, según los cálculos del Ministerio. Por lo tanto, el archipiélago tendría que disponer de 4.848 menos.

Mientras, Baleares tiene 622 plazas para menores migrantes no acompañados, frente a las 396 que le corresponderían (226 más). En el caso de las ciudades autónomas, Ceuta tiene 526, de las 27 que le corresponderían (499 más), y Melilla 193 frente a 28 (165 más).

A diferencia de las islas y las ciudades autónomas, las demás autonomías tendrían que ampliar su red de plazas para menores migrantes no acompañados en base al criterio de capacidad ordinaria. Según el documento del Ministerio, tendrían que crear más plazas para llegar a la cifra que marca su capacidad ordinaria Andalucía (1.378 más); Comunidad Valenciana (1.216); Galicia (620); Castilla y León (565); Castilla-La Mancha (501); Extremadura (260); Asturias (214); Aragón (212); Murcia (195); Cantabria (148); Cataluña (136); La Rioja (89); País Vasco (79) y Navarra (49).

En el caso de la Comunidad de Madrid, esta dedicaría actualmente el 92% de su sistema de acogida a atender a menores migrantes no acompañados, con 2.352 plazas para menores (españoles y extranjeros). Esta cifra solo la superan Canarias (107,56%) y Ceuta (116,89%). Por lo tanto, calculada la diferencia entre la capacidad ordinaria y el número de plazas, Madrid tendría que ampliar estas en 83.

No obstante, en esta hoja de ruta solo se tiene en cuenta el criterio de capacidad ordinaria de acogida. En el caso de traslados de menores migrantes desde comunidades sobreocupadas, como Canarias, se van a tener en cuenta otros criterios, como la renta per cápita, el esfuerzo previo o los niveles de desempleo de la región. La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia tiene previsto reunirse el próximo mes de junio.

En este sentido, Pérez ha señalado en declaraciones a medios tras la comisión que la "piedra angular de construcción" es saber cuál es la capacidad que tienen que tener los sistemas de protección para, a partir de ahí, adaptar en casos de contingencia migratoria a aquellas comunidades que su capacidad ordinaria se ve saturada y que, por lo tanto, tiene que actuar el Estado.

Asimismo, Pérez ha recalcado que 32 plazas del sistema de protección para 100.000 habitantes es "perfectamente asumible" por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas. "Y lo que estamos trasladando es que aquellas comunidades que obviamente puedan declarar una contingencia migratoria, que es el siguiente trabajo que haremos ahora, algunas ya la hemos solicitado de manera preventiva, pero con los números que obviamente tengamos haremos una proyección y a partir de ahí estableceremos el criterio de actuación de Real Decreto para una contingencia migratoria extraordinaria", ha explicado.

En cuanto al caso de Aragón, que no ha aportado sus cifras de acogida, el Gobierno ha tenido que emplear los datos que maneja del registro de menores extranjeros no acompañados del Ministerio del Interior. En esta línea, Pérez ha indicado que esta comunidad ha expresado de una manera "clara" que va esperar a la resolución del Tribunal Constitucional.

EL MINISTERIO PIDE CORRECCIÓN DE CIFRAS

Además, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha explicado ha habido otras comunidades, como Madrid o Cantabria, que han aportado datos que no se corresponden a los solicitados por el Ministerio. "Si estamos pidiendo el número de menores atendidos, no se nos puede dar, por ejemplo, el número de sobresaturación que tiene su sistema de protección a la infancia migrante no acompañada", ha destacado. También ha añadido que se ha emplazado a estas autonomías a que "corrijan" sus cifras, un trabajo que realizarán "en estos días".

Igualmente, ha explicado que el Ministerio ha presentado este miércoles el real decreto de desarrollo, con los mecanismos de coordinación entre la comunidad de salida del menor, la de llegada y los procesos de quién declara la contingencia migratoria. Finalmente, ha recordado que la idea del Gobierno es comenzar con los traslados de uno 4.400 menores migrantes no acompañados en verano.