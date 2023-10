Los Grammy siguen adelante en Sevilla pese a la guerra entre Israel y Palestina

El alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, ha asegurado este viernes que "ni la organización ni la Junta de Andalucía nos ha hecho llegar ningún riesgo" en torno a la gala de los Grammy que acogerá el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) el próximo 16 de noviembre como consecuencia de los efectos de la guerra entre Israel y Palestina. En declaraciones a los medios con motivo de la presentación del agente tutor dentro de la Policía Local y después de conocerse que la MTV ha suspendido sus premios europeos previstos en París por la "volatilidad" del contexto internacional, el regidor hispalense ha reconocido que "en París la situación está mucho más complicada".

"Estamos pendientes de ver cómo evolucionan los acontecimientos internacionales. A nosotros no nos ha hecho llegar ni la organización ni la Junta de Andalucía ningún riesgo en este sentido", ha abundado Sanz en alusión a una posible cancelación de los Grammy por el conflicto armado entre Israel y Palestina. De hecho, el alcalde de Sevilla ha asegurado que los preparativos "no han parado" y "a todos los efectos, el próximo 9 de noviembre empezará la semana en la que Sevilla será capital mundial de la música". El Ayuntamiento ha subrayado recientemente que "no es casualidad" que la gala se celebre "por primera vez en su historia fuera de Estados Unidos y que, por primera vez, sea en Sevilla".

"Sevilla llegó a ser puerta de entrada del nuevo mundo y capital de ese entente iberoamericano, y el próximo mes de noviembre, en cierto modo, Sevilla va a volver a ser la capital latina por excelencia", remarcaba el alcalde en una presentación en el Alcázar. "Sevilla se va a volver a convertir en la capital del mundo latino y para que todo salga a la perfección, tengan la tranquilidad de que en esta ciudad estamos trabajando para que todo esté a la altura, como ya hicimos en otros grandes eventos importantes como la Exposición Iberoamericana de 1929 o más recientemente la Exposición Universal de 1992", apostillaba.