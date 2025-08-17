Movilizan 13 medios aéreos para el incendio en el paraje La Contienda de Aroche

El Plan Infoca ha movilizado 13 medios aéreos y ha ampliado el dispositivo terrestre para el nuevo incendio forestal declarado en el paraje La Contienda del término municipal de Aroche (Huelva), el mismo en el que se originó otro el pasado jueves que calcinó una 500 hectáreas y que se dio por extinguido a última hora de ayer. Según han informado desde el Infoca, a las siete aeronaves activadas inicialmente -cuatro aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero, otro semipesado y un tercero pesado- se han sumado otras seis.

De esta forma, actúan en el lugar dos helicópteros pesados, dos semipesados, uno ligero y otro de mando y seis aviones de carga en tierra y uno de coordinación. Por tierra el dispositivo se ha ampliado encontrándose trabajando en el lugar del fuego cuatro brigadas de Incendios Forestales (Brica), siete grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, un técnico de Extinción, tres autobombas y un buldócer.

Se ha activado también la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y un Grupo Regional de Mando (Gremaf). Desde el dispositivo de extinción han señalado que aunque es en el mismo paraje, no es en la zona afectada por el interior incendio y que el mismo se ha originado entre dos cortafuegos, estando en estos momentos pendientes de la evolución del fuego.

El primer incendio en La Contienda se declaró en la tarde del jueves y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción y más de 150 efectivos por tierra. El fuego mantuvo cortada por horas desde esa misma tarde la carretera HU-8100, en Aroche.

Más medios en Bonares

Por otro lado, el Infoca también ha aumentado los medios que trabajan el incendio declarado en el paraje El Corchito de Bonares (Huelva).

Se encuentran en la zona dos helicópteros semipesados, tres autobombas, tres grupos de bomberos forestales dos técnicos de Operaciones y un agente de Medio Ambiente.