Detenido un joven marroquí por incendiar una iglesia en Granada

La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo a un hombre de nacionalidad extranjera, al parecer marroquí, que presuntamente ha prendido fuego al interior de la Iglesia de Santiago Apóstol, en el anejo de El Pozuelo del municipio de Albuñol (Granada).

El suceso ha ocurrido sobre las 14:00 horas de este domingo, cuando el ahora detenido ha forzado la puerta de entrada rompiendo una vidriera y, entrando con un martillo, ha causado importantes daños en los enseres de la iglesia, para después prender fuego al interior, según han explicado a EFE vecinos de la zona.

La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril ha conseguido sofocar el incendio.

La zona se encuentra precintada por la Guardia Civil, que prohíbe el acceso a ella a los vecinos y de igual forma la entrada a la iglesia hasta que no se haga inspección ocular para evaluar los daños.

Tras conocer el suceso, la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN) han subrayado que se trata de un "acto delictivo totalmente contrario a los valores humanos e islámicos, así como a los principios de respeto mutuo entre religiones", informa Ep.

El comunicado reafirma que se trata de un hecho aislado que en absoluto representa a la comunidad musulmana en Andalucía, cuya vida cotidiana se desarrolla en un marco de convivencia y paz, y muestra "su plena solidaridad con la comunidad católica local en estos momentos difíciles".

También insiste en su "disposición a colaborar en todo aquello que refuerce la paz social y el respeto mutuo".

Por su parte, la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha trasladado su firme condena ante los hechos ocurridos y ha agradecido la rápida actuación de vecinos que se encontraban en el lugar, de los bomberos y de la Guardia Civil, que ha procedido a la detención del presunto autor, que se encontraba desde hace poco tiempo en el municipio.

La regidora ha hecho un llamamiento a la serenidad y ha rechazado cualquier intento de utilizar este lamentable suceso para generar división o confrontación entre los vecinos.