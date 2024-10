Granada está un paso más cerca de hacerse con el vuelo de Air China por el que compiten Sevilla y Málaga

Todas las ciudades quieren aumentar el número de turistas chinos. Casi 690.000 viajeros procedentes de este país visitaron España en 2023 y se espera que esta cifra siga en ascenso. Estos visitantes tienen algo en común: su alto nivel de gasto, estimado en 2.409 euros por estancia. Granada, con la Alhambra y su completa oferta cultural, ha sido uno de los destinos preferidos por estos viajeros, que ya ocupa el noveno puesto en el ranking nacional.

En este contexto, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la diputada provincial de Turismo, Marta Nievas, y la directora de la Oficina de Turismo de España en China, María Llinares, han presentado hoy en Pekín la oferta turística de la provincia ante una treintena de agencias de viajes, turoperadores, Air China y medios de comunicación del gigante chino.

En una nota de prensa, la Diputación ha detallado que ha mantenido también un encuentro con China Tourism Group (CTG), la principal empresa turística del país, con más de 200 agencias repartidas por toda China y líneas de negocio con más de 2.000 operadores turísticos de todo el mundo.

Vuelo con Air China

Uno de los puntos clave de este viaje es la presencia de la compañía Air China, que en la actualidad está evaluando la apertura de una nueva ruta directa hacia Andalucía. Esta decisión generó una fuerte competencia entre los aeropuertos de Sevilla y Málaga, los dos principales candidatos para acoger la tercera conexión directa entre China y España. La opción granadina fue la última que se incorporó a la ecuación después de que en un primer momento solo se hablase de los aeródromos sevillanos y malagueños como posibilidades. En este sentido, la compañía está manteniendo reuniones con las tres ciudades, que no conocerán la decisión final hasta 2025. De confirmarse, el nuevo vuelo podría atraer más de 50.000 nuevos turistas chinos al año a Andalucía, lo que aumentaría en un 188% el número de llegadas desde este mercado estratégico​.

Según Rodríguez, "cuando surjan oportunidades, ahí estaremos. No vamos a perder ni una sola oportunidad de mostrarle al mundo los encantos de una provincia única como Granada para vivir, conocer y sentir reforzando la promoción turística en origen". Asimismo, el presidente de la Diputación ha apelado al atractivo de Granada para conquistar y aumentar el número de turistas chinos tras la presentación de la oferta turística.

Tanto en el evento promocional como en la reunión con los responsables de CTG, Granada se ha marcado el objetivo de divulgar sus atractivos turísticos para que los principales agentes emisores de viajeros incluyan a la provincia granadina entre los destinos vacacionales que ofertan a sus clientes. Al respecto, Rodríguez ha explicado que “Granada, gracias al trabajo del Patronato, ya se encuentra bien posicionada en la mayoría de los catálogos de estos turoperadores, en circuitos turísticos que comparte con otras ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Córdoba, pero hoy damos un paso importante para estrechar relaciones”. De hecho, China ya está entre los diez países que más turismo emite hacia Granada, exactamente el noveno en 2023, con cerca de 60.000 turistas chinos que visitaron la provincia andaluza.

Reuniones

Mañana, 23 de octubre, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, el diputado de Desarrollo, Antonio Díaz, y el responsable del área internacional de la Cámara de Comercio de Granada, Luis Miguel Nebot, se reúnen, acompañados del Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en China, Ernesto Negredo, con China Council for the Promotion of Internacional Trade. Después, visitarán la empresa Goldwin. Y a las 14:00 horas, se reúnirán con la empresa JD.com y JD.Logistics.