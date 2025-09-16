Grupo MAS abrirá cinco tiendas en solo cuatro semanas y creará 120 empleos directos

Grupo MAS arranca el último cuarto de año con un hito en su plan de expansión: la apertura de cinco tiendas en apenas cuatro semanas, un aceleramiento de su plan de expansión que se traduce en la creación de más de 120 empleos directos en Sevilla, Utrera, Atarfe y Carmona; enfilando un final de año en el que el grupo aún tendrá que acometer 10 aperturas y reformas.

La primera de estas aperturas se produjo el pasado miércoles, 10 de septiembre, con el nuevo Cash Fresh de Utrera, una tienda de 1.500 metros cuya inauguración contó con la presencia del alcalde de la localidad, Francisco Jiménez Morales, el sacerdote Manuel Muñoz, encargado de la bendición del establecimiento, y del presidente de Grupo MAS, Vicente Martín González, quien destacó la importancia de este proyecto para el municipio y su entorno.

Con esta apertura, la compañía llega por primera vez a una de las localidades más importantes de la provincia de Sevilla, Utrera, y enfila un final de año clave para su plan de expansión en el que llegará a localidades como Carmona, Brenes o Puerto Real y reforzará su presencia en áreas emergentes como Entrenúcleos (Dos Hermanas) o Palmas Altas. Además, el grupo reformará su Cash Fresh de Atarfe (Granada) y abrirá un nuevo MAS&Go en Ronda Capuchinos (Sevilla), consolidando tanto sus enseñas de cercanía como sus formatos de gran consumo.

En total, estas primeras cinco aperturas, que se concentrarán en las próximas tres semanas, supondrán más de 120 nuevos puestos de empleo directos, dentro de los 350 que Grupo MAS generará en 2025, ejemplo de la máxima del Grupo de que detrás de cada tienda hay nuevas oportunidades de empleo, desarrollo y generación de riqueza en el entorno.

Según los datos de la compañía, el ejercicio 2025 cerrará con un balance de 12 aperturas y 12 reformas, consolidando a Grupo MAS como una de las compañías de distribución más dinámicas del sector en Andalucía y Extremadura.