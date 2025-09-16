Los sanitarios se manifiestan en Andalucía contra el Estatuto Marco de Mónica García

Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han manifestado este martes en todas las provincias andaluzas para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un “Estatuto para avanzar” que favorezca tanto al personal de la sanidad pública como a sus pacientes.

Convocados por las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), trabajadores de todas las categorías han protestado en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco (EM) del personal estatutario de los servicios de salud incluya los cambios necesarios para acabar con “años de recortes, precariedad y discriminación”.

Los sindicatos convocantes han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública, según un comunicado de los convocantes de la protesta.

También han criticado que el departamento de Mónica García ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma.

“Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás”, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente”, según los sindicatos.

En las concentraciones han subrayado que aún quedan asuntos muy importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario, y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya casi tres años, se han ido reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las cerca de cuarenta reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Retribuciones y jubilación voluntaria

Se trata de que la Ley del EM prevea el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

También defienden la implantación de la jornada laboral de 35 horas en todas las autonomías, sin excepción, y otras mejoras que pueden incluirse en la Ley del EM y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias.

Según los sindicatos, el Ministerio de Sanidad quiere “echar balones fuera”, aludiendo a una supuesta falta de competencias, y, por tanto, derivando a otros ministerios.

“El Ministerio de Sanidad no es una ‘isla aislada’, forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer”, han insistido los convocantes de la protesta.

En las concentraciones se reiteró la necesidad y plena disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr “la mejor ley posible”, teniendo en cuenta que es la norma “clave” para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de quienes acuden al sistema público.

Estas movilizaciones son el inicio de una fase de protestas por parte de las organizaciones presentes en la mesa de negociación, y el 1 de octubre trabajadores de todo el Estado volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.