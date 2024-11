La Guardia Civil del mar en Andalucía sólo tiene operativas siete de sus 19 embarcaciones

Guardias civiles denuncian que el control en las costas de Andalucía está gravemente comprometido ante la falta de medios materiales y personales en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. De las 19 embarcaciones asignadas en la comunidad andaluza, solo siete están operativas. "La mayoría de las inoperativas presentan fallos estructurales graves o están fuera de uso por falta de personal", asegura JUCIL.

. “La situación real tras la pérdida la semana pasada de la "Río Irati" en un encontronazo con una narcolancha, es que tan sólo el 36% de las embarcaciones asignadas están operativas. La coordinación entre provincias intenta paliar las carencias, pero no es suficiente para cubrir los mil kilómetros de costa andaluza. Y las embarcaciones rápidas, que debían servir para mejorar la persecución de las veloces lanchas de los traficantes, presentan problemas estructurales graves, que las hacen inadecuadas para maniobras intensas” explica el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal.

Andalucía es una de las principales entradas de drogas en Europa. En esta Comunidad se encuentra cerca del 80% de la droga entre cocaína y hachís de la droga incautada anualmente en España. Las mafias, cada vez más organizadas y mejor armadas, aprovechan la falta de medios para operar con impunidad, mientras los guardias civiles arriesgan su vida con recursos obsoletos e insuficientes. “La situación es insostenible. No es solo que faltan embarcaciones, sino que las que tenemos no están diseñadas para las persecuciones de alta intensidad que requieren la lucha contra las narcolanchas. Nuestros compañeros se enfrentan con mafias que tienen mejores recursos que nosotros. No es solo un problema logístico; es un trato indignante hacia quienes arriesgan su vida cada día”, agrega.

La asociación reclama un plan urgente para dotar al Servicio Marítimo de medios adecuados que incluya la reposición inmediata de naves aptas para persecuciones de alta intensidad y con capacidad para maniobras exigentes. Asimismo, la asociación reclama el refuerzo de personal en las bases andaluzas del Servicio Marítimo, especialmente en Cádiz y Huelva y la reorganización estratégica de las embarcaciones para garantizar una cobertura mínima efectiva de toda la costa andaluza. “Con solo siete embarcaciones operativas estamos perdiendo el control de las costas de Andalucía y se puede ver en que los narcotraficantes campan por todo el litoral. No podemos permitir que el principio de autoridad se diluya mientras las mafias ganan terreno. Exigimos medios modernos y efectivos para que los guardias civiles podamos cumplir con su misión de proteger nuestras fronteras y nuestra sociedad”.

Situación del Servicio Marítimo en Andalucía (noviembre de 2024)

Cádiz (285 kilómetros de costa)

Embarcaciones asignadas: 4

Corneja: Inoperativa por fallo estructural grave en el casco.

Flumen: Inoperativa por fallo estructural grave en el casco.

Río Iro: Inoperativa por problemas en el alternador.

Río Irati: Inoperativa desde el jueves 14 de noviembre una brecha en el casco tras ser embestida por una narcolancha.

Operativas: Ninguna

Almería (249 kilómetros de costa)

Embarcaciones asignadas: 4

Río Jiloca: Inoperativa por avería.

Río Nacimiento: Inoperativa.

Río Guadiana: Inoperativa por falta de personal (embarcación de altura).

Una semirrígida con cabina: Única operativa. Limitada a navegación por la bahía.

Operativas: 1 (semirrígida limitada)

Huelva (122 kilómetros de costa)

Embarcaciones asignadas: 2

Corneja (alta velocidad): Averiada.

Río Saja: No operativa para trabajos contra el narcotráfico.

Una semirrígida: Única operativa.

Operativas: 1 (semirrígida)

Algeciras

Embarcaciones asignadas: 3

Río Cedena: Operativa.

Río Navia: Operativa.

Una semirrígida: Operativa.

Operativas: 3

Málaga (208 kilómetros de costa)

Embarcaciones asignadas: 3

Río Gallo: Operativa.

Río Ter: Operativa.

Una semirrígida: Inoperativa.

Operativas: 2

Granada (81 kilómetros de costas)

Embarcaciones asignadas: 3

Colimba (alta velocidad): Destacada en la Academia de San Fernando para formación.

Río Genil: Opera en coordinación con Almería.

Una semirrígida: Averiada.

Operativas: Ninguna directamente en la provincia.