«No hay muchas ayudas pero el emprender y el trabajar va en la cultura española»

Olga Sánchez es la consejera delegada de AXA Seguros España y presidenta de la Fundación AXA. Conoce la empresa desde abajo –«AXA es una gran compañía»–, defiende que España es un país de «oportunidades» y apuesta por la «responsabilidad» de las empresas.

AXA España cuenta con 3,2 millones de clientes. Solo cuatro comunidades autónomas tienen más población. ¿Cómo se lleva la responsabilidad?

Somos una empresa de servicios que tenemos que tener una infraestructura que permita cubrir las necesidades de nuestros clientes estén donde estén. Pero para mí la responsabilidad está vinculada a las 2.500 personas que trabajan en la compañía. Hay que llevarlo con profesionalidad, queriendo hacer muchas cosas para mantener esa empleabilidad y seguir creciendo por el bien de los clientes, de la empresa y de la sociedad española.

Hemos pasado del Covid a la inflación y la incertidumbre en los mercados financieros. ¿Cuándo se recuperará la estabilidad?

Ya me gustaría a mí saberlo... Estas situaciones nos han demostrado que como seres humanos nos ponemos el mundo por montera y tiramos hacia delante. Hay que destacar la labor del sector asegurador que es muy resiliente y ha estado al pie del cañón cubriendo las necesidades que han surgido. No solo en el Covid, sino con la Guerra de Ucrania, la crisis energética, la subida de tipos de interés... Pero también hemos tenido eventos climatológicos como «Filomena» en Madrid o el volcán de la Palma. Lo que venga lo afrontaremos con resiliencia.

Hablando de fenómenos climáticos, un estudio de la Fundación AXA apunta que el 91% de los españoles se siente afectado por eventos climáticos más frecuentes y graves, como la sequía. ¿Qué puede hacer en este ámbito el sector del seguro?

Aportamos mucho. Por ejemplo, conocimiento estadístico, que es la base del seguro. Nosotros lo trabajamos desde tres puntos de vista: uno, como asegurador, cubriendo las necesidades de nuestros clientes cualquiera que sea la climatología que tengamos; segundo, como empresa socialmente responsable, donde hemos trabajado para reducir las emisiones de CO2 y con programas de formación para nuestros empleados; y, tercero, invirtiendo en activos de empresas socialmente responsables.

En Andalucía se ha creado el Día de la Empresa, que se celebra el 28 de octubre, para reivindicar su papel en la creación de empleo y el desarrollo económico. ¿Por qué hay sectores de la población en los que se ataca a la empresa y a los empresarios?

No tengo esa opinión. Este es un país de oportunidades donde el 98 por ciento del tejido empresarial son pymes y micropymes y eso demuestra el carácter emprendedor de este país. Aquí se trabaja para salir adelante y con muchos autónomos. No creo que esté denostado. Es verdad que no hay muchas ayudas para ese emprendimiento pero, a pesar de eso, el emprender y el trabajar va en la cultura española.

Hablando de la cultura española, nuestro país e Italia son prioridades de su compañía. ¿Existe una cultura del seguro en España distinta a la de otros países?

Sí, claramente. Eso se manifiesta en que la cuota de penetración del sector asegurador en la economía española representa aproximadamente un 5,2 o 5,3 % del PIB, cuando la media europea está por encima del 7 o 7,5%. De hecho en Italia está por encima del 8%. No tenemos una cultura aseguradora muy desarrollada. Solo tenemos como seguro obligatorio el de auto en su gama más básica. Hay otros países en los que hay más seguros obligatorios. No somos una sociedad que realmente piense en la protección y en la prevención. Tenemos que seguir trabajando para crear esa concienciación y que sepamos que estamos sometidos a riesgo y que la compañía aseguradora te cubre.

Incorporan a su cartera de seguros desde teleasistencia para mayores a patinetes eléctricos o compras en Internet. ¿Todo es asegurable?

Ufff... Buena pregunta. Todo no lo es: las pandemias no lo son. Un riesgo es asegurable en la medida en que existe una mutualidad de riesgo y puedes compensar unos riesgos con otros. Cuando el riesgo impacta a todo el mundo no es asegurable. Pero casi todo sí es asegurable.

AXA mantiene su compromiso con el desarrollo de actividades culturales. ¿Es una de las señas de identidad de la compañía?

Dentro de la Fundación AXA uno de los pilares estratégicos es la cultura. Tenemos dos estandartes: uno es el apoyo al Museo del Prado y otro es el Premio Fernando Lara de Novela que se entrega en Sevilla. Facilitar el acceso de las personas a la cultura apoya la cohesión de la sociedad.

En junio, Málaga acogerá la carrera Ponle Freno. ¿Es una de las iniciativas de la que AXA se siente más satisfecha?

Nos sentimos orgullosos de muchas acciones, de ésa y de «Constantes y Vitales» por su apoyo a la ciencia. En ambos casos vamos de la mano de nuestros socios de Atresmedia. En la iniciativa de Ponle Freno nuestro interés es doble: queremos hacer un bien a la sociedad pero también, como aseguradores, vemos en nuestras propias carnes cuáles son las consecuencias de los accidentes de tráfico porque acompañamos a nuestros clientes en esos momentos tan trágicos y queremos luchar para evitar que haya accidentes de tráfico.

La Fundación AXA y Periodismo2030 han impulsado un foro debate sobre el papel de los medios de comunicación que se celebrará en Sevilla. ¿Por dónde ve el futuro de los medios de comunicación?

No soy una experta pero la profesión va evolucionando. Los medios de comunicación se han ampliado y habrá que adaptarse apostando siempre por un periodismo de contraste.