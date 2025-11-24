Huelva aprueba el mayor presupuesto de su historia para 2026, más de 202 millones

El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2026, unas cuentas históricas que alcanzan los 202,8 millones de euros, el mayor de toda su historia, a los que se suma un plan de inversiones complementario de 7 millones en los barrios.

El presupuesto ha salido adelante con los 13 votos a favor del equipo de gobierno y el rechazo de los 9 concejales socialistas presentes, así como Vox y Grupo Mixto.

El pleno ha incorporado distintas enmiendas aportadas por el Grupo Mixto y Vox, mientras ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE.

Del Grupo Mixto se incorpora el incremento de 122.000 euros en el programa de Cultura, 20.000 euros para el Plan Local Infantil y 10.000 euros en Actividades y Talleres de juventud. Las enmiendas de Vox suponen aumentar en 100.000 euros la renovación del Parque Móvil de la Policía Local, en 500.000 euros el plan de asfaltado, en 40.000 el aprovechamiento y embellecimiento del Parque Alonso Sánchez, o 60.000 para vestimenta y equipamiento de la Policía Local, entre otras cuestiones.

La alcaldesa de Huelva, Piar Miranda, ha resaltado que se trata de unas cuentas "rigurosas, sensatas, ambiciosas y que garantizan el crecimiento de Huelva desde la estabilidad financiera".

"Aprobamos el presupuesto en tiempo y forma. Ajustado a la ley, con la seguridad de su aplicación a partir del día 1 de enero. Lo hacemos siguiendo las indicaciones del Ministerio de Economía, respetando cada una de sus recomendaciones. Algo que debería ser normal y que no lo fue durante muchos años en este Ayuntamiento con el equipo de Gobierno socialista. No lo olvidemos a la hora de poner en valor lo que acabamos de votar", ha destacado.