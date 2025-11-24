Un accidente entre un camión y un coche en la A-49 provoca hasta tres kilómetros de retenciones en la entrada de Sevilla

Un accidente de tráfico derivado de la colisión entre un turismo y un camión, que ha culminado con el impacto de ambos contra la mediana y un herido, ha provocado este lunes hasta tres kilómetros de retenciones o tráfico lento y un estrechamiento que ha dificultado la entrada a Sevilla por la A-49.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 13,50 horas, cuando varias llamadas alertaban de la colisión.

Tal y como ha detallado la Dirección General de Tráfico en su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, el accidente se ha producido en el punto kilométrico 13 de la mencionada vía y ha provocado el corte del carril izquierdo.

Así, se han activado efectivos de la Guardia Civil, de mantenimiento de la vía y Servicios Sanitarios, además de los Bomberos del Consorcio. Estos últimos pidieron ayuda sanitaria y confirmaron que el herido se encontraba fuera del turismo, dado que en un primer momento parecía haber quedado atrapado en el interior, según los avisos.