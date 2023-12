La incidencia de los virus respiratorios en Andalucía se duplica en Navidad

La llegada del frío y las reuniones sociales y familiares propias de las Navidades ha provocado un «boom» de infecciones respiratorias. En solo dos semanas, la incidencia de los virus respiratorios se ha duplicado en Andalucía, pasando de 379 casos por cada 100.000 habitantes a principios de diciembre a 579 en la semana de Nochebuena ( la del 18 al 24 de diciembre), según el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratoria (SiVIRA), dependiente del Instituto Carlos III.

Con todo, Andalucía es la comunidad con la incidencia más baja de toda España. Si aquí se sitúa en 527, en Cantabria asciende a 1.400 y en Castilla-la Mancha, Canarias y Valencia a 1.300.

La mayor circulación de virus respiratorios ha llevado aparejada un aumento de las hospitalizaciones. Según el último informe de SiVIRA, la tasa de hospitalización por infecciones respiratorias agudas es de 17,3 por cada 100.000 habitantes, cinco puntos más que a principios de diciembre.

El sistema de vigilancia refleja cómo el virus predominante en Andalucía es el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), con una positividad del 14,8%. También que la Covid sigue ganando terreno a la gripe, con positividades del 12% y del 7,3%, cuando hace dos semanas esos porcentajes eran del 4,7% y del 10,3% respectivamente.

Ante este aumento tanto de la urgencia hospitalaria como de los ingresos debido a una mayor presencia de infecciones respiratorias, desde la Consejería de Salud aconsejan tomar medidas preventivas, como el uso de mascarilla, y anima a la vacunación contra la gripe y la Covid, ya que la actual tasa es «baja». Así lo indicó ayer la titular del ramo, Catalina García, quien explicó que ese incremento de casos «pasa porque ha llegado el frío» y por las fiestas navideñas, con una mayor interacción social. Por ello, tras señalar que «los virus respiratorios tienen una transmisión muy rápida y sencilla», recomendó volver a usar la mascarilla cuando haya «síntomas de infección respiratoria» y siempre en el caso de los mayores, «aunque no la tengan, para protegerse de personas que en ese momento no tienen unos síntomas, pero pueden tener una infección respiratoria».

A ello sumó la protección que ofrece la vacunación. «Todavía estamos a tiempo. La vacuna que hoy puedes ponerte en una semana ya está generando inmunidad y en dos semanas tienen la inmunidad completa», destacó tras advertir que los niveles de vacunación, tanto de la gripe como de la Covid, están «bajos todavía» .

A día de hoy la tasa de vacunación de gripe en mayores de 60 años, es tan solo del 55 % y en mayores de 85 de un 75% . Respecto al Covid, en mayores de 60 es aún menor, del 39% y de u 56 % en mayores de 85.

Donde sí hay una «tasa de vacunación récord», en palabras de la consejera, es en la vacunación de bronquiolitis en menores, con un 92%. Al hilo, Catalina García apuntó que actualmente en Andalucía hay «ingresados solo 50 niños» por esta enfermedad cuando en la misma fecha del año pasado eran 300. «Ahí vemos acción-reacción; es decir, se ha vacunado a los niños y desciende la enfermedad grave. No es que no tengan la bronquiolitis, pero sí desciende la enfermedad grave y los niños no necesitan hospitalización» apostilló. Para continuar en esta senda, Salud habilitará otra jornada de vacunación de gripe y Covid para niños de entre seis meses y cuatro años el 3 de enero «aprovechando que algunos padres pueden estar de vacaciones». La Consejería espera repetir el éxito de la anterior jornada de puertas abiertas de vacunación , cuando se inmunizaron 2.700 niños, cuando en «un día normal se vacunan 700».

Por otra parte, preguntada por la subida de ventas de test de gripe y covid, García consideró que «esa fórmula para prevenir está también muy bien», porque cuando da positivo ya se «sabe qué recomendaciones y qué medidas debe tomar para no contagiar».

Ante este panorama, la consejera alertó de que lo peor está por venir y que el el pico de alta frecuentación en Andalucía no se espera «hasta después de las fiestas de Navidad», a «mitad-finales de enero».

"Sabré dar ese paso al lado"

La consejera de Salud afronta una etapa complicada tras las recientes dimisiones de su viceconsejero y el el gerente del SAS. Una coyuntura aprovechada por la oposición y algún sindicato, como el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para solicitar su cese. Ante esto, Catalina García mostró su disposición de continuar al frente de la cartera de Sanidad, un área «muy complicada y con problemas estructurales».

Según explicó, tanto el viceconsejero como el gerente del SAS «meses antes» ya le habían trasladado, «cada uno por unos motivos personales», «su intención de no continuar en responsabilidades de primera línea», aunque «sí seguir trabajando dentro» de la Consejería. «Yo siempre estaré dispuesta a trabajar, siempre estaré a disposición de mi presidente. Y cuando él decida que no tengo que estar al frente, yo también sabré dar ese paso al lado», concluyó.