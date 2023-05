Juanma Moreno completa el ciclo ganador y ya es hegemónico en Andalucía

Andalucía marca de nuevo –esta vez junto a otras comunidades como Madrid– el nuevo ciclo político en España con unas municipales en clave de segunda vuelta de las autonómicas y como partido de ida de las generales. El PP-A, con Juanma Moreno como reclamo electoral implicándose al punto de salir en los carteles municipales con numerosos candidatos y tras más de 5.000 kilómetros de campaña, firma «Lo imposible, parte III», tras el hito de lograr la Junta en 2018 –con su peor resultado autonómico– y de la mayoría absoluta de 2021 –con el mejor dato regional de su historia–. El tsunami azul se extiende por toda la comunidad. El PP ganó en todas las capitales andaluzas salvo en Jaén, donde empató a 11 ediles y puede gobernar. Los populares tendrían la opción de controlar muchas de las diputaciones, entre ellas Granada después de dos legislaturas. También gana en capitales de gran peso como Jerez de la Frontera, Algeciras, Marbella o Torremolinos. El PSOE mantiene el fortín de Dos Hermanas sin Toscano pero su poder local, donde era preponderante, se tambalea. El PP de Juanma Moreno se consagra como el nuevo partido hegemónico regional.

En las municipales, donde más votos obtiene el PSOE históricamente, los socialistas se quedan, al 97,25% escrutado, con 3.672 ediles en la comunidad y pierden 536 respecto a 2019. El PP gana 783 ediles hasta sumar 3.276 concejales en unos comicios que también confirman el bipartidismo imperante. En votos, gana las elecciones el PP con 1.477.931, el 38,12%; por los 1.292.482 sufragios y el 33,3% del PSOE. Tras el PP y el PSOE se sitúa como tercera fuerza política en Andalucía Vox, que supera los 264.000 votos y tiene el 6,8% de los sufragios. Con Andalucía es la cuarta fuerza en Andalucía con 251.000 votos y el 6,5 por ciento de los votos, Unión Andalucista suma casi 60.000 votos y el 1,5 %, Cs el 1,3 % y 51.400 votos y por detrás está IU, con el 0,8 % y poco más de 33.000 votos.

El «efecto Moreno» deja al PSOE andaluz en situación de K.O. técnico y a Pedro Sánchez se le va poniendo cara de Zapatero. Las municipales posteriores a la crisis del ladrillo fueron el prólogo a la contundente victoria popular en las generales. En diciembre hay cita nacional y el PSOE ahora mismo queda con su líder en la comunidad, Juan Espadas, a la deriva tras un nuevo fracaso y con Pedro Sánchez en el disparadero. Espadas compareció para señalar que los resultados son mejores que en las autonómicas.

El PP recuperaría Sevilla, Granada, Huelva y Cádiz. Consigue mayoría absoluta en la capital gaditana, en Málaga, en Córdoba, en Granada y en Almería. Empata a 11 ediles en Jaén, donde la Alcaldía dependerá de Jaén Merece Más (tres) y Vox (dos). Arrasa en Granada, con 15 ediles para la ex consejera Marifrán Carazo. Los populares, con Bruno García, obtienen mayoría absoluta en Cádiz donde las izquierdas aspiraban a hacer de aldea gala y conservar el Ayuntamiento después de «Kichi». En Huelva, el PP se queda a las puertas de la mayoría absoluta, con 13 ediles por los 11 del PSOE; Vox tiene dos y Con Andalucía, uno.

Por provincias, en porcentaje votos sólo ganó el PSOE en Sevilla y Jaén. En Almería el PP arrasa con 515 ediles por 388 del PSOE; Vox logra 33. En Córdoba, gana el PP con más del 40% de los votos y 355 ediles, por los 343 concejales del PSOE. En Cádiz, gana el PSOE, con 275 concejales, por los 210 del PP. En Huelva, el PSOE sacó 37,15% (395 ediles) y el PP, 38,89% (325 concejales). En la provincia de Jaén, el PSOE sacó 504 ediles (40,38% de sufragios), por los 409 del PP (37,8%). En Sevilla, el PP sacó 400 concejales (32,08%) por los 663 del PSOE (37,88%). En Granada, el PSOE el 34,44% de los votos (740 ediles) y el PP, el 38,05% (633). En Málaga, los populares se imponen con 508 ediles (44,91% de votos), por los 439 del PSOE (28,34%).

Hay fechas que pasan a la historia. El PP-A de Juanma Moreno ya tiene anotado en Andalucía la del 2-D de 2018, la del 19-J de 2022 y el 28-M de 2023. El PP logra el sorpasso en votos, mayoría, fagocitación de los extremos y deja al PSOE en cuidados intensivos. Historia.

Juanma Moreno compareció con José Luis Sanz, flamante alcaldable de Sevilla. Moreno abrió la comparecencia señalando «antes de nada» que está más cerca «este sueño de transformar Andalucía» para que «compita con las mejores». Moreno destacó el apoyo mayoritario al proyecto. El presidente del PP-A y de la Junta destacó que «los andaluces han entendido que el PP es el proyecto con el que más se identifican». Moreno destacó «la alianza con alcaldes» para «obtener una mayor velocidad» en el cambio y «el paso de gigante para que Feijóo sea el próximo presidente del gobierno de España y el cambio político en nuestro país».

José Luis Sanz valoró que se plasman «las ganas de cambio», que «se han hecho una realidad». Sanz señaló que quiere ser el alcalde de todos. «Sevilla me ha dado una oportunidad y no voy a defraudarla. Me voy dejar la piel en gestión, gestión, gestión y trabajar», zanjó.

Moreno y Sanz, aclamados frente a la sede del PP-A Efe

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, compareció con el escrutinio general al 80% y proclamó que «el PP ha ganado las elecciones municipales con holgura», destacando el apoyo desde «las grandes capitales y grandes ciudades de más de 100.000 habitantes». Repullo destacó también «el apoyo en el interior de Andalucía, donde teníamos menos éxito». El PP-A señaló que va «a obtener en torno a 570-580 ediles más y el PSOE ha perdido 784 concejales».

Repullo señaló que ahora mismo pueden gobernar en 54 ayuntamientos sin pactos y en 179 con mayoría relativa. El secretario general popular habló de «un éxito de campaña, y más allá», con «candidatos seleccionado porque conocen su territorio», en relación a la revolución de candidatos en muchos enclaves. «Se corrobora cambio de mentalidad desde hace muchos años, de la mano de un gobierno centralista, posibilista y en base a los problemas de la sociedad andaluza», indicó, destacando el éxito de «un Gobierno de Moreno creíble, que ha hecho lo que le han pedido». El PP-A abogó por «crecer y no mirar atrás» para «conseguir los objetivos a los que nos hemos comprometido». Aparte del «respaldo histórico del interior», destacó el «resultado que nunca habían tenido en menos de 5.000 habitantes». También señaló que esperan conseguir algunas diputaciones, sin datos aún, y que «José Luis Sanz va a ser el alcalde de Sevilla».

El resultado electoral deja, por otro lado, la certeza de que las izquierdas se separaron y se unen, según el enclave, para casi acabar en el mismo despacho del grupo mixto o fuera de los consistorios. En Cádiz, la división ha sido relevante. Lo de Cs, por otra parte, era el anuncio de una muerte anunciada. Tras el varapalo de las autonómicas, sólo se esperaba a que el último apagara la luz.

El pálpito ganador se explica sobre todo después de haber ganado. La victoria del PP andaluz no hace rehenes y consolida a Juanma Moreno como líder nacional. Juanma Moreno no tuvo un primer mandato fácil con el coronavirus y el electorado le reconoció el temple. Tras ello, se ha consolidado, y en unas municipales muy en clave nacional, el presidente popular se ha arrimado, con los riesgos que conllevaba. Y ha ganado de nuevo. Moreno se consolida como el barón más importante del PP junto a Isabel Díaz Ayuso. En el cuartel general del PP reinaba el optimismo. Se esperaba un arreón final de campaña, como el que en las autonómicas supuso una decena de escaños. Se han cumplido sus previsiones. El final convulso de campaña ha favorecido la estrategia popular, tras los incidentes en Mojácar con la compra de votos y el levantamiento de sumario en Maracena, con una edil secuestrada y la alcaldesa involucrada, además del concejal de Urbanismo y el número 3 –el dos de facto– del PSOE de Andalucía, Noel López. Juanma Moreno completa el ciclo ganador.