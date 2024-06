La Junta de Andalucía avisa: la sanidad pública contará este verano con un 16% menos de plantilla

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha avisado este martes de que la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará este verano con "un 16% menos" de plantilla que el año pasado por esas mismas fechas, en alusión a los 500 cupos de Médico Interno Residente (MIR) que no están cubiertos en la comunidad por falta de profesionales y a las 489 jubilaciones que se producirán en 2024. Además, hay 5.281 profesionales de Atención Primaria que "tienen que irse de vacaciones".

En una atención a medios con motivo de su participación en el Espacio Compra Pública Innovadora en Sevilla, Catalina García ha confirmado que el próximo 14 de junio el Ministerio de Sanidad ha convocado un nuevo Consejo Interterritorial en el que, sin embargo, "no viene en el orden del día nada" relacionado con una propuesta --impulsada por las comunidades gobernadas por el PP-- para poder contratar este verano a los MIR que terminarán su formación el próximo mes de septiembre, en vez de en mayo, como es habitual --situación excepcional derivada de la pandemia--.

"Espero que no sea una nueva maniobra de disuasión del Ministerio, porque tenemos un grave problema en el sistema público. Todas las comunidades, no sólo Andalucía", ha aclarado la consejera de Salud, que días atrás avisó del posible cierre de centros de salud este verano como consecuencia de la falta de médicos en Atención Primaria. "Nadie está pidiendo incumplir la Ley. Nadie quiere que los MIR terminen su formación antes", ha subrayado Catalina García.

Según la consejera, "tenemos herramientas que nos pueden permitir que estos MIR puedan trabajar no teniendo supervisión de su adjunto pero sí la de un médico especialista del centro de salud en el que trabajen, que no tiene que ser el de su formación", ha explicado García. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía aseguraba hace una semana que está trabajando en "un plan B con el Consejo Andaluz de Médicos y el Sindicato Médico que contengan medidas que posibiliten no cerrar centros de salud este verano si no podemos movilizar a los 369 Médicos Internos Residentes (MIR)" que terminan su formación en septiembre y que, por tanto, no podrán ser contratados para trabajar este verano.

"Vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para no llegar al extremo del cierre de centros de salud este verano, pero es cierto que nos encontramos en una situación de mucha excepcionalidad". Así lo afirmaban fuentes del departamento de Catalina García a Europa Press. Los sindicatos UGT, CCOO, Satse y CSIF aremetían contra las declaraciones de la consejera en las que exigía "soluciones" a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el "grave problema de déficit" de médicos para este verano.

"Hay comunidades, como el País Vasco y Cataluña, que están cerrando centros de salud. Nosotros queremos mantenerlos abiertos, pero estamos ante una situación muy difícil", dijo la consejera. Las centrales sindicales han lamentado estas palabras, que achacan a la "improvisación" de la Junta, al tiempo que critican las "excusas" dadas ante una materia que es "responsabilidad" de la Consejería.

A la imposibilidad de contar con los MIR este verano se le suman los aproximadamente 500 cupos en Atención Primaria que Andalucía no tiene cubiertos ante el déficit de facultativos y, además, los 489 médicos que se jubilan en 2024, ha apuntado la Consejería, que ha resaltado también el "esfuerzo" del Gobierno andaluz para que "no se despida a nadie, sino que se ha ampliado la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

En este punto, y ante las críticas de los sindicatos a las "intolerables condiciones laborales" del personal sanitario, la Consejería ha explicado que los 5.557 profesionales de los antiguos refuerzos Covid así como personal para el manejo de equipamiento tecnológico tienen contratos desde el 1 de junio, y los 1.588 profesionales restantes pasarán a las necesidades del sistema, como plan de verano y bajas, entre otras cuestiones.

"Además --continúa la Consejería--, queremos recordar que Andalucía ha incrementado un 38% las plazas de Especialista Interno Residente (EIR), pasando de las 1.347 en 2018 a las 1.860 en 2024. Hoy, tras la formación MIR se quedan en Andalucía el 90% de los facultativos, en 2018 lo hacían el 50%. Además, ha crecido en diez puntos el porcentaje de los MIR de otras comunidades que escogen Andalucía para su formación, del 18% al 28%. Andalucía cada vez es más atractiva. Hoy, los profesionales de la salud han visto sus salarios aumentados en un 14%, a diferencia del 4% que perdieron en la última etapa socialista".

"No es la primera vez que comunicamos al Gobierno de España el déficit de médicos. Desde hace seis años, con seis ministros de Pedro Sánchez, sin que se hayan puesto medidas contundentes encima de la mesa. Esa inacción del Gobierno de España desde hace seis años nos ha llevado a la situación actual", ha sostenido la Junta.