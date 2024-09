La Junta no se pronunciará sobre la "oferta" de quita de deuda hasta conocerla

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha declinado este lunes pronunciarse sobre la "oferta" de quita de deuda que el Ministerio de Hacienda ha venido anunciando que realizará a Andalucía hasta no conocer los términos de la misma, al tiempo que ha animado al Ejecutivo a concretar esa posible "oferta" de quita de deuda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), extendiéndola a más comunidades autónomas y no sólo a Andalucía.

La titular andaluza de Hacienda se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que por motivos de agenda se ha celebrado este lunes por la tarde, en vez del martes por la mañana como suele ser habitual, y a preguntas de los periodistas después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalase el pasado viernes desde Cádiz que Andalucía recibiría una "oferta muy importante de quita de la deuda" por parte del Ejecutivo, y que "no entendería de ninguna de las maneras" que un presidente autonómico como el de la Junta, Juanma Moreno, la rechace.

Preguntada por estas declaraciones, Carolina España ha respondido que "no hay nada nuevo" en ellas, porque "llevamos ya muchos meses escuchando la oferta del Gobierno, pero la realidad es que el presidente de todos los andaluces se reunió hace algo más de una semana" con Pedro Sánchez "y en ningún momento se puso encima de la mesa ninguna oferta" sobre la quita de deuda, ha apostillado la consejera.

Dicho esto, ha recordado que desde el Gobierno andaluz han dicho ya "en otras ocasiones" que "no tenemos un problema de deuda en Andalucía", cuya deuda se sitúa "por debajo de la media", y ha apostillado que donde "seguramente" sí tienen ese problema es en Cataluña, "y por eso se ha firmado ese acuerdo de condonación" de deuda para dicha comunidad, ha agregado antes de añadir que imagina que, "para blanquear ese acuerdo, quieren extenderlo a todas las comunidades autónomas".

En esa línea, la consejera portavoz ha advertido de que "si la condonación de la deuda es la compensación al cupo independentista, es una trampa", pero también ha señalado que si el Gobierno "tiene una oferta importante que hacer a Andalucía, entiendo que también será a otras comunidades autónomas", y "le hemos tendido la mano" para que sea "en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde haga la oferta, donde nos diga exactamente a qué se refiere con esa oferta tan importante".

"Hasta que no haga una oferta no nos podemos pronunciar, porque llevamos ya muchos meses escuchando lo mismo", ha continuado Carolina España, que ha puesto de relieve además que "más del cien por cien de la deuda" que tiene Andalucía "se debe a la infrafinanciación" de la comunidad autónoma, de forma que "no ocurre igual con otras comunidades autónomas, donde parte de su deuda se debe a la mala gestión", ha añadido.

En esa línea, la consejera ha insistido en señalar que Andalucía recibe cada año más de "1.500 millones de euros" menos de los que entiende que debería recibir del sistema de financiación, y que son millones que "nos faltan para nuestra sanidad, nuestras listas de espera, nuestros colegios, nuestros dependientes", ha abundado para concluir apostillando que a la Junta le "gustaría" que desde el Gobierno "nos hicieran algún tipo de oferta en este punto, porque hasta ahora mismo nadie se ha pronunciado sobre ese fondo transitorio" de compensación para comunidades autónomas infrafinanciadas que reclama la Junta y que "la propia ministra (de Hacienda) pedía cuando era consejera" del ramo en el Gobierno andaluz, ha subrayado Carolina España.