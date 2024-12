Lorenzo Amor: «Crear y mantener empleo se está poniendo cada vez más difícil»

L os autónomos han venido creciendo exponencialmente en Andalucía durante los últimos años, aunque las innumerables obligaciones fiscales impuestas por el Gobierno vienen lastrando al «eslabón más débil» del mercado laboral, tal y como asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Andalucía lideró el descenso del paro en noviembre. ¿Está satisfecho con los datos que acabamos de conocer?

Son unos buenos datos que contrastan con los que hemos conocido a nivel nacional. Desde hace un par de años no le hago mucho caso a estos datos porque si no conocemos el número de fijos discontinuos están distorsionados. Sí me fijo en la afiliación y la creación de empleo. Andalucía ha generado 22.000 empleos más. Esto es importante porque en España se han reducido en 30.000. Andalucía, Madrid y los archipiélagos son los que están tirando del empleo en España, frente a otros territorios que les cuesta mucho más.

La región terminará 2024 con 12.000 autónomos más, el mayor crecimiento en los últimos tres años. ¿A qué se debe?

Uno de cada tres nuevos autónomos en este año tiene acento andaluz. Se debe a muchos factores. En Andalucía estamos viendo que cada día se están reduciendo más las cargas administrativas. Se está generando seguridad jurídica. Es verdad que hay un compromiso de apoyo al autoempleo. Eso se refleja en unos datos continuados que nos llevan a tener el mayor número de autónomos que ha habido nunca en la historia. Es llamativo que, mientras el empleo autónomo se está destruyendo en España, en Andalucía cada día hay más.

Andalucía ha desbancado a Cataluña en número de autónomos. ¿Cuáles son los factores que han propiciado este cambio?

Esto está pasando desde hace dos o tres años. Cataluña siempre lideraba el número de autónomos. En este cambio ha influido mucho la política fiscal, económica y de apoyo a los autónomos en Andalucía. Fue la primera en implantar la denominada tarifa plana. Eso ha ayudado a muchos autónomos que en los dos primeros años tuvieron menos costes de cotización a la Seguridad Social. Además, ha ayudado a consolidar actividades. El 93% de los autónomos tiene más de un año de antigüedad. Y el 75% tiene más de cinco años.

El Gobierno está impulsando la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo afectará esta medida a los autónomos?

Es una nueva carga para la mayoría de los autónomos que tienen trabajadores. Entre otras cosas porque eso se hace por ley, obviando los acuerdos a los que se han llegado en las negociaciones colectivas. Estas son las cosas que crean inseguridad jurídica. Hace un año y medio se llegó a un acuerdo en negociación colectiva donde las más de 4.500 mesas de negociación de convenios fijaron jornada y salario. Ahora, lo que hace año y medio era bueno y se pactó pues no vale. Es muy legítimo que se quiera implementar una nueva jornada laboral, pero hay que respetar los acuerdos. ¿En qué lugar queda la negociación colectiva cuando ahora vas a firmar un convenio para tres o cuatro años y sabes que te puede llegar un Gobierno de turno y tumbarte lo que has firmado?

El Ejecutivo también plantea que el trabajador pueda faltar cuatro días a su puesto con el 100% del sueldo. ¿Esto se lo puede permitir un autónomo?

No voy a negar en ningún momento este nuevo permiso retribuido. Sí hemos puesto encima de la mesa, tanto ATA como CEOE, quién lo paga. Si cada vez que hay una alerta roja tenemos que pagar cuatro días, esto parece una locura. Esto no hay quien lo mantenga. Basta con ver todas las obligaciones formales, tributarias, fiscales, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales que han entrado este año. Crear y mantener empleo se está poniendo cada vez más difícil. Nosotros no cuestionamos este permiso, lo que sí preguntamos es quién lo paga.

La concesión de créditos se está complicando. ¿Con el impuesto a la banca que propone el Gobierno habrá más dificultades?

Tengo que agradecer a la banca el papel que está jugando. Si hay poco crédito hoy no es porque haya denegación, sino porque la demanda ha bajado. Los autónomos no tienen seguridad jurídica y, por tanto, no piden créditos. El último barómetro de ATA dice que uno de cada tres autónomos mantiene vivo un crédito y en cuanto a las denegaciones estamos hablando de unos niveles que están en lo normal, no se llega al 4%.

Muchos autónomos en Valencia y Andalucía se han visto afectados por la reciente DANA y han tenido que cerrar sus negocios. ¿Son suficientes las medidas que se están articulando?

No se ha gestionado bien, no se ha llegado a tiempo ni se está dando la respuesta correcta. Esto no es el covid. Aquí hay pérdidas millonarias. Hay autónomos que lo han perdido todo. Si alguien piensa que con 5.000 euros de ayuda un comercio puede volver a abrir, no entiende lo que ha pasado. Las ayudas directas que se están poniendo en marcha son claramente insuficientes. Hay que multiplicar por seis las ayudas que se están ofreciendo. En estos momentos todavía no estamos viendo el impacto de lo que ha sucedido realmente. Las empresas todavía están limpiando.

Más de 45.000 autónomos tendrán que devolver las ayudas covid que solicitaron. ¿Son presuntos culpables?

En un primer momento se concedieron ayudas a un millón y medio de autónomos. Después de las revisiones quedan unos 45.000. No quiere decir que estos estén obligados a devolver, están en vía de recurso administrativo. El 97% ha tenido una resolución definitiva. Hablamos de un 3% los que no han cumplido los requisitos.