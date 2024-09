Loureiro en Ons: «¿Qué puñetas hago aquí?»

Atrapado en Ons, una pequeña isla de la costa atlántica gallega, Roberto Lobeira no tiene posibilidad alguna de llegar a tierra firme ni de comunicarse con el exterior debido a una tormenta que parece ser el preludio de una tragedia. Cuando descubre un fardo que las olas han llevado hasta la orilla, su contenido provoca que los pocos habitantes que viven en la isla den rienda suelta a décadas de rencor, celos, viejas cuentas que saldar y sed de venganza. Y, por si fuera poco, una presencia misteriosa y acechante deja una ofrenda sangrienta en la puerta de su casa, como si se tratara de un enigmático mensaje que no puede comprender. Inmerso en un torbellino de odio, secretos inconfesables y ambición desmedida, Lobeira tendrá que sobrevivir en la isla… hasta que la tormenta pase.

Así es la trama de «Cuando la tormenta pase», la obra con la que Manel Loureiro se ha alzado este año con el Premio de Novela Fernando Lara. Se trata de uno de los certámenes más prestigiosos de las letras españolas que se falló el pasado mes de mayo en el Real Alcázar de Sevilla, ciudad a la que volvió Loureiro para presentar esta novela con la que da una nueva vuelta de tuerca al género del thriller.

El periodista Jesús Vigorra fue el encargado de conducir el acto en la sede de la Cámara de Comercio. Ana Gavín, directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, dio la bienvenida y aseguró que la novela ya va por la séptima edición. «Estamos muy contentos. Tiene una parte de intriga, pero la calificaría de romántica», señaló. Por su parte, Javier Tena, director Territorial Sur y Canarias de AXA, recordó que la aseguradora lleva más de una década de unión con el Grupo Planeta patrocinando este premio. «Cada año tiene algo especial, siempre nos sorprende», remarcó Tena.

Vigorra repasó la trayectoria de Loureiro, al que preguntó si necesitaba refugiarse en un lugar concreto para escribir. «Yo necesito estar físicamente en los lugares donde van a pasar las cosas que cuento», señaló el autor. Loureiro habló con Puertos del Estado para visitar la isla de Ons en pleno invierno. Un lugar que en verano recibe a muchos turistas pero en invierno, con los temporales, se queda vacío. «Cuando llegué me pregunté qué puñetas hago aquí», señaló. A la pregunta de qué se llevaría a una isla desierta, no dudó en contestar «gente». «Es muy complicado estar solo en ese lugar», una isla con una «belleza salvaje que incluso tiene la electricidad racionada». «Si no cargas el móvil durante las horas que hay electricidad, te quedas sin teléfono». Unas condiciones del siglo XIX en un enclave «lleno de leyendas y tradiciones».

Durante el proceso de documentación Loureiro comió en el restaurante de Palmira, que le servía unos platos «catastróficamente grandes y se enfadaba cuando dejaba comida». Esta anciana le ayudó a sobrevivir en unas condiciones adversas.

Una nueva novela es, a juicio de Loureiro, «un salto al vacío». «Da igual el tiempo que lleves escribiendo. Cada libro es un desafío distinto», subrayó. El escritor se asoma al abismo una vez que se publica la obra. Es entonces cuando transcurren «las dos semanas de la furia». Un periodo de tiempo en el que «miles de personas están leyendo la obra y todavía no hay reseñas ni críticas». Es entonces cuando le inunda la impaciencia y «soy el tipo más insoportable».

El escritor siente la satisfacción de que «Cuando la tormenta pase» está teniendo una buena acogida entre los lectores. «Cuando alguien lee una obra tuya te entrega dos cosas importantes. De un lado, dinero; de otro, tiempo, que es algo muy valioso. El tiempo de ocio es algo extraordinariamente escaso», aseguró.

Loureiro (Pontevedra, 1975) es escritor, abogado y presentador. Además, ha trabajado como guionista en numerosos proyectos. En la actualidad colabora como articulista en diversos medios de prensa escrita de ámbito nacional, así como en diferentes radios y canales de televisión. Su primera novela, «Apocalipsis Z. El principio del fin», comenzó como un blog en internet que escribía en sus ratos libres. El blog se transformó en un fenómeno viral con más de un millón y medio de lectores online. Sus siguientes obras, «Los días oscuros», «La ira de los justos», «El último pasajero», «Fulgor», «Veinte» y «La Puerta», han sido éxitos de ventas.