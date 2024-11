Magdalena Álvarez sobre la crítica a su premio: "Conmigo no han podido"

La exministra de Fomento y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez ha salido al paso de las críticas del PP a que el Gobierno la premie en un acto de celebración del 46 aniversario de la Constitución en Málaga y ha asegurado que con ella "no han podido" y que la condena sobre los ERE "está totalmente anulada".

Al acudir al acto de entrega de su distinción y otras en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, a sobre la afirmación del PP de que técnicamente seguía sentada en el banquillo, ha pedido a esta formación política "que se preocupe más de los problemas reales que de inventar historias".

"La sentencia del Tribunal Constitucional se la deberían leer, aunque fuera una vez, y tratar de entenderla; la sentencia está totalmente anulada, por tanto está totalmente anulada la condena", ha explicado este jueves para añadir que se estimó parcialmente su recurso.

Ha precisado que significa que el Constitucional no estaba de acuerdo con todo lo que ella decía en el recurso, pero que "estaba totalmente en desacuerdo con todo lo que decía la sentencia de la Audiencia y del Supremo" y que, por tanto, "es hacer polémica donde no la hay".

"Es mucho más fácil leerse la sentencia y respetar los tribunales", ha asegurado, al tiempo que ha recomendado a los populares "que trabajen, que se preocupen por los problemas de los españoles y dejen de enredar".

"Conmigo no han podido y eso es lo que tienen que hacer, aceptar que han perdido, que estaban equivocados", ha manifestado, además de comentar que "lo mejor sería que no siguieran insistiendo y no respetando la presunción de inocencia", a la que asegura que tienen derecho "todos".

Acuden miembros del PSOE

Al acto han acudido varios miembros del PSOE como el senador Rafael Granados o la exsecretaria provincial socialista de Málaga Marisa Bustinduy.

El PP tachó de "provocación" que el Gobierno premie a Álvarez y lo calificó como "un insulto a los andaluces".

Los populares reaccionaron con fuertes críticas, a nivel andaluz y malagueño, a la decisión de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, dijo que el "único mérito" de la exministra ha sido ser inhabilitada a nueve años "por su papel en el mayor caso de corrupción de Andalucía".

Criticó que el PSOE "aplaude los delitos" y "premia a corruptos" mientras se producen también "visitas a notarías por miedo y entrevistas que harían caer a cualquier gobierno", en referencia al exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato y al empresario Víctor de Aldama, respectivamente.

Hace unos meses, el Constitucional estimó parcialmente el recurso de amparo de Magdalena Álvarez por el caso de los ERE y ordenó a la Audiencia de Sevilla que dictara un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con las aprobaciones presupuestarias de varios años.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga la ha distinguido con uno de sus Premios Caleta, que se inspiran en "los valores superiores que establece la Constitución" y los populares creen que el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, es "el mejor discípulo del sanchismo" y le exigió una rectificación inmediata.