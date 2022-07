Bendodo: “Hablar de indultos en los ERE debería causar sonrojo”

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado que “hablar de indultos en los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España, debería causar sonrojo”; si bien es solo una muestra de la deriva de un Partido Socialista que sigue cayendo después de haber “tocado fondo”.

Durante un acto del partido este sábado en Fuengirola (Málaga), Bendodo ha asegurado que plantear que los líderes de un PSOE “que manoseó y utilizó el dinero de los parados para crear una red” que le permitiese “ir dopado a las elecciones y colocar a amiguetes y exconsejeros en ERES” de empresas en las que no habían trabajado nunca puedan quedar impunes y eludir su responsabilidad en ello, no es aceptable”. “Los españoles no van a entender que se lleve al Consejo de Ministros el indulto de los líderes socialistas condenados en relación a esta trama delictiva, incluso por un gobierno que anda justito de escrúpulos”, ha señalado Bendodo durante su intervención en la jornada de clausura de la Escuela de Verano del Partido Popular en Málaga.

Ha opinado que una cosa es que la Justicia condene a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del PSOE a nivel nacional -en referencia a José Antonio Griñan y a Manuel Chaves-, se admita que fue un error y se pida disculpas por ello y “otra muy diferente, hablar de indultos”. Para Bendodo la sentencia de los ERE “es una mezcla de pena y alivio”. Una pena porque “se vuelve a hablar mal de Andalucía cuando en estos cuatros años se ha conseguido que se relacionen a esta comunidad con inversión, autónomos o empresa, pero con ningún caso de corrupción”.

Aunque también de alivio porque “se da carpetazo a uno de los episodios más oscuros de la historia reciente” y con ello se cierra “una etapa negra que ha hecho muchísimo daño a Andalucía”, una tierra que iba “dopada” con el dinero de la corrupción y con un Gobierno que creaba “sistemas para perpetuarse en el poder que es, sin duda, la peor de las corrupciones”.

El coordinador nacional del PP ha vertido duras críticas contra el socialismo de Pedro Sánchez, al que considera “letal para España y con una capacidad muy reducida” y del que ha dicho que “cada vez se parece más a aquel peronismo (argentino) en el que se decía: ladrón o no ladrón, queremos a Perón”. Frente a ello, el PP de España quiere ser “una herramienta útil para resolver los graves problemas que el socialismo está generando al conjunto de los españoles”, ha reiterado el coordinador general de los populares.