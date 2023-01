El PP de Málaga se fija como reto en las municipales lograr “mayorías tan amplias” como la de Moreno

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que entre el objetivo más inmediato de la formación está intentar “reproducir el escenario” de las elecciones andaluzas, aunque ha incidido en que las convocatorias electorales “nunca son extrapolables” al no ser el mismo ámbito territorial.

No obstante, ha señalado que en estas elecciones del próximo mes de mayo el reto que se plantean “es dotar de estabilidad a la Diputación, a ayuntamientos como el de Málaga, consiguiendo mayorías tan amplias como la que ha conseguido Juanma Moreno en Andalucía”, ha afirmado Navarro en una entrevista con Europa Press, en la que ha incidido en que “esa avalancha de ilusión, de entusiasmo, que hemos ido percibiendo en los malagueños a lo largo de estos últimos meses, y a raíz de las últimas elecciones, estamos obligados a que se alargue lo máximo posible hasta el 28 de mayo”.

Así, ha explicado que esto supondría superar el techo marcado en las elecciones municipales de 2019, más de 30 alcaldes del PP, mostrándose convencida “de que lo podemos superar”. “Hemos ganado esas elecciones autonómicas en más del 84% del territorio y tenemos el 33% de los alcaldes, ahí hay un margen de mejora si hablamos en términos cuantitativos de alcaldías”, ha agregado.

DIPUTADO COMARCA RONDA

Por otro lado, en relación con las alcaldías que el PP considera prioritarias, Navarro ha recordado que “siempre hemos tenido nuestra prioridad puesta, por supuesto, en la capital, en la costa, no solo de la costa occidental, hablo de toda la costa, de todo el litoral malagueño, porque sabemos que el PP tiene importantes opciones de gobierno”.

Al respecto, ha recordado que “ha ganado las elecciones en todos los municipios prácticamente del litoral y, por tanto, gobernamos en la mayoría de esos municipios”. “Con eso, y las cabeceras de comarca, así como también el Guadalhorce, manteniendo las alcaldías que tenemos ahí, estaríamos en una situación de poder alcanzar esa mayoría más que amplia en la Diputación de Málaga”.

En esta ocasión, ha agregado, “aunque no podemos decir que sea indispensable para la Diputación, sí nos lo hemos planteado como un reto, digamos que simbólico, el conseguir el diputado de la comarca de Ronda”. “Es un diputado que siempre se nos ha resistido y el conseguirlo, que estamos ahora mismo convencidos de que estamos mucho más cerca que en otras ocasiones, significaría que el PP ha roto, por fin, el techo de cristal que ha tenido en el interior de la provincia”.

Por otro lado, cuestionada por si, tras lo ocurrido en las pasadas elecciones autonómicas podría ser tiempo de nuevo de las mayorías absolutas, Navarro ha incidido en que “podemos reeditar esas mayorías y sobre todo pensando en esa estabilidad, gobernabilidad y en esa aplicación de nuestros programas de gobierno en su totalidad, no teniendo que estar condicionado a lo que nos ponga un socio de gobierno”. “A eso es a lo que aspiramos y estamos convencidos de que ahora mismo estamos en condiciones de poderlo conseguir”.

PP : PARTIDO “DE PUERTAS ABIERTAS”

Por otro lado, la presidenta del PP de Málaga ha abogado porque el partido sea de “puertas abiertas donde cabe todo el mundo”, sobre todo “los que ya fueron parte de esta gran familia y por lo que sea optaron por otras opciones políticas, por otras alternativas”.

“Queremos que sea un partido donde las puertas están abiertas de par en par para todo aquel que quiera venir a sumar y en función de eso se harán las candidaturas pero nosotros no le ponemos nombre y apellidos a cómo van a ser esas candidaturas”, ha asegurado.

Por otro lado, sobre la propuesta en su primera intervención como presidenta del PP de un pacto con el resto de formaciones políticas para sacar de la disputa ideológica proyectos hidráulicos y de movilidad, ha dicho que aún no se ha reunido con ellos pero “estoy abierta a hacerlo”.

“Es verdad que para llegar a grandes pactos, en cualquier ámbito, pero sobre todo en ámbitos tan importante como el agua o la movilidad, lo fundamental es sentarse con el principal partido de la oposición”, ya que, ha reiterado, “somos las dos grandes formaciones políticas que representamos, prácticamente, al 90% de los malagueños” y, también porque son asuntos que competen a las administraciones que están gobernadas tanto por el PP como en el PSOE.

Ha lamentado, en este punto, que no ha visto en “el PSOE interés por secundar esa propuesta que hice”. “No lo he visto, lo he visto muy preocupado por manchar la imagen del PP en la provincia, con temas de Marbella, o sacar cuestiones que no interesan a los malagueños en vez de estar centrados en hacer propuestas a la ciudad de Málaga, que es donde aspira convertirse en alcalde -Daniel Pérez- o en cuestiones que afectan a los malagueños en el resto de la provincia, como puede ser la movilidad y el agua”.

MOVILIDAD Y AGUA

Precisamente, la movilidad y el agua ha dicho que son los grandes retos a los que tiene que enfrentarse la provincia. Así, en relación con el agua ha asegurado que es “el principal, porque sin agua no podemos vivir y no podemos seguir creciendo y Málaga tiene una aspiración natural a seguir conquistando nuevos espacios económicos y también de referencia como ciudad, como provincia, a nivel nacional e internacional”.

Además, ha continuado, “si seguimos creciendo tampoco podemos hacerlo ignorando que las conexiones, y el modelo de movilidad que tenemos no está adaptado a esos desafíos de futuro”. Así, ha dicho que se trabaja en un modelo de movilidad sostenible y echa en falta que en este trabajo “estén todas las administraciones en pie de igualdad”.

Por otro lado, tras ser cuestionada por si le preocupa que lo ocurrido en Marbella en relación con la alcaldesa, Ángeles Muñoz, pueda repercutir en las próximas elecciones, no solo en ese municipio sino también a la marca del PP, Navarro ha afeado que el PSOE “meses antes de unas elecciones, tiene un ‘modus operandi’ muy normal de empezar a encender los ventiladores e intentar, de alguna manera, sacar trapos sucios de donde casi no lo hay”.

Así, ha insistido en que “ahora mismo no es un caso que afecte a ella -en referencia a Muñoz- directamente, y sobre todo, no le afecta a su gestión como alcaldesa. Todo lo que está saliendo es ajeno a su persona y a ella como política”, ha abundado, al tiempo que ha reiterado que “todo está en manos de la justicia”.

Navarro ha insistido en que “ni la justicia, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han apuntado a la alcaldesa de Marbella. Ni está investigada, ni imputada, ni procesada, con lo cual, ahora mismo no tenemos por qué estar preocupados”.

No obstante, ha dicho que nota por las declaraciones del PSOE al respecto, primero “esa falta de respeto casi inherente al PSOE, falta de respeto a la justicia, al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, y “sobre todo noto mucho nerviosismo”.

Además, ha opinado que sobre todo “si de algo tiene que estar preocupado -Daniel Pérez, secretario general del PSOE de Málaga-, es de los ataques que su propio partido está haciendo contra los pilares del Estado de derecho y las garantías que ese Estado de derecho da a todos los ciudadanos”. “No puede estar preocupado por qué presunto delito puede recaer sobre una alcaldesa o alcalde del PP si su propio partido quiere, incluso, descafeinar y quitarle peso y quitarle importancia a delitos como la sedición, malversación, etcétera”.

“E, incluso, -ha continuado- ese que además quiere erigirse como alternativa a Francisco de la Torre, también debe de pensar en esas familias que están afectadas, por ejemplo, por un caso de violación, que los hay en Málaga, y que esos delincuentes gracias a la gestión de su partido en el Gobierno de la Nación van a estar en la calle”.