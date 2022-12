Antonio Repullo: «Vamos a por las ocho capitales de Andalucía»

El PP andaluz ya ha puesto en marcha su maquinaria electoral. El secretario general del partido, Antonio Repullo, analiza el escenario que se abre de cara a las municipales tras la mayoría absoluta conseguida el 19-J.

Los Presupuestos andaluces se acaban de aprobar en el Parlamento con los únicos votos del PP. ¿Cree que este rechazo permanente de la oposición será la tónica de la legislatura?

No han querido dialogar. Desde el primer momento tendimos la mano. Hay numerosísimas propuestas que han salido adelante como consecuencia del diálogo entre todas las partes. En el primer Pleno se acordó la constitución de la mesa de la sequía, que fue propuesta por el PSOE y asumida por el grupo parlamentario popular. Cuando te encuentras que las enmiendas no se registran en tiempo y forma, achacar al partido del Gobierno que no quiere negociar cuando ni siquiera pones encima de la mesa qué quieres negociar, es complicado.

Dijo Juanma Moreno tras ganar el 19-J que quería gobernar sin que se notara la mayoría absoluta ¿Por qué cada vez es más complicado pactar? ¿Cree que hay que rebajar la tensión, tanto en la Cámara andaluza como en el Congreso?

Gracias a la predisposición de todos los grupos, y del Gobierno andaluz también, la tensión que hay en el Parlamento de Andalucía en nada se parece a otros parlamentos, ni al Senado ni al Congreso. El Gobierno andaluz ni el grupo popular entran en excentricidades ni en cuestiones que puedan doler al contrario. Cuando entramos en otros debates que no se refieren a los andaluces probablemente sí existan más fricciones.

Griñán ha alegado que padece una enfermedad grave para eludir su entrada en prisión. ¿Qué opinión le merece al partido?

Hay que aplicar la ley. Es lo que hemos dicho desde el principio. Lamentamos cualquier enfermedad, y más de una persona que tiene que entrar en prisión. Pero eso es una cosa y otra hacer querer ver a los andaluces que Griñán no es responsable y que no es culpable. Estamos oyendo en demasiadas ocasiones a dirigentes socialistas repetir hasta la saciedad que Griñán es inocente. Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo. Le han dado un plazo para entrar en prisión. Cuestión distinta es que ahora, por sus circunstancias personales, se pueda cambiar esa decisión. Griñán y otros muchos altos cargos de la época de Gobierno socialista han sido condenados por robar a los andaluces. Lo hicieron en la peor crisis que hemos tenido a nivel internacional, cuando más había que ayudar a los parados. Se dedicaron a tejer una red clientelar con un objetivo claro: mantenerse en el poder.

¿Debería el PSOE reconocer la corrupción que se cometió en Andalucía e instar a sus dirigentes a devolver el dinero defraudado?

He perdido la esperanza de que el PSOE, tanto el anterior como el nuevo de Juan Espadas, haga algún gesto. No digo pedir perdón, pero al menos un gesto y que digan que quieren cambiar esto, que forma parte de una etapa anterior. No han querido cerrar esa puerta.

La reforma de los delitos de sedición y malversación ha generado mucha polémica. ¿Qué lectura hace?

Solamente hay una línea de trabajo en el Gobierno de España, marcada por el presidente junto a sus socios independentistas. En esa línea, desde hace tiempo, estaba la supresión de este delito para poder hacer un referéndum cuando quisieran. También estaba que aquellos que están condenados no devolviesen el dinero porque, con esa norma, estaban obligados a devolver cantidades millonarias. Por tanto, con esta reforma se quiere sacar de la cárcel a aquellos que pelearon por destruir este país.

Se acercan las elecciones municipales. ¿Cree que se extrapolarán los buenos resultados del 19-J?

Son elecciones diferentes. No obstante, vamos a intentar que se repitan esos resultados. El 19-J sacamos un porcentaje de votos en poblaciones que históricamente no habían apostado por el PP. Ahora se abre una ventana de oportunidad en lugares donde hace años había personas que no eran capaces de coger una papeleta del PP.

¿En el horizonte del partido está recuperar diputaciones provinciales que eran del PP?

Vamos a poner toda la carne en el asador. Queremos tener a los mejores candidatos con las mejores propuestas. Esta vez salimos a ganar con muchísima más fuerza, después de los resultados del 19-J. Es posible recuperar las diputaciones que gobernamos anteriormente y acceder a las que nunca ha gobernado el PP.

¿Cree que es posible acceder a la Alcaldía de Cádiz tras la marcha atrás de «Kichi»?

Vamos a por las ocho capitales de Andalucía. Nos importa poco lo que hagan los demás. No se pueden hacer tonterías. Tenemos que proponer las mejores soluciones para que los vecinos vivan mejor. Vamos a cada pueblo y ayudamos desde la sede del partido a que los candidatos sean mucho mejores de lo que son.

De todas formas, el PSOE concentra mucho poder municipal. Ganó las últimas elecciones locales y obtuvo 458 alcaldías frente a las 189 del PP.

El poder municipal del PSOE es el que es, que viene de hace muchos años. También le venía por la solvencia que le daba el partido a nivel autonómico. El PSOE tiene varios problemas graves. Tiene un partido a nivel autonómico cada vez más débil, que se desangra en cada una de las provincias por sus luchas internas. Tiene también un secretario general, Pedro Sánchez, que no está ayudando. Los candidatos socialistas parten de unos criterios que no son los de antes.